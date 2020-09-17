Вдова выдающегося советского футболиста Владимира Сафонова – Ольга: Супруг на футбольном поле был джентльменом, но себя не щадил

Ольга Сафонова часто вспоминает тот день, когда с мужем случилась трагедия Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

17 сентября одному из лучших футболистов в истории донецкого «Шахтера» Владимиру Сафонову исполнилось бы 70 лет. Его вдова - уроженка российского города Иваново Ольга Евсеевна - рассказала нам, как в начале 70-х с супругом – тогда игроком молодежной соборной СССР – перебрались в Донецке, и почему выдающийся спортсмен ушел из жизни на 42 году жизни.

ДРУЖИЛИ СО ШКОЛЫ

С Ольгой Сафоновой я беседовал в сквере возле Донецкого театра оперы и балета.

- Мы с Володей были одноклассниками, - рассказывает Ольга. - Учились в городе Иваново, который находится недалеко от Москвы (250 километров). В первый раз увидели друг друга в 10 классе. Тогда и стали общаться, просто дружить. Но он часто уезжал на сборы - был и в юношеской, и в молодежной сборных СССР. Володя по месяцу отсутствовал, а потом догонял пропущенную программу. Он волновался перед экзаменами, но, будучи смышленым, сдавал их с первого раза. После школы я поступила в Ивановский медицинский институт, а он – в энергетический. Будущему супругу оказалась по плечу высшая математика.

Ольга Сафонова вспоминает, что Владимир был очень заботливым. Фото из семейного альбома

Ольга Сафонова вспоминает, что Владимир был очень заботливым; они поженились, когда ему дали квартиру. Тогда он себя хорошо зарекомендовал на позиции полузащитника в местном футбольном клубе «Текстильщик» и успешно играл в Первой лиге чемпионата СССР. Удивительно, что уроженец города, где, по убеждению многих, живут только ткачихи, смог дорасти в этих специфических условиях до молодежной сборной Советского Союза.

- Когда еще встречались, будущего супруга «сватали» сразу три футбольных клуба, - вспоминает вдова. - К нему приезжали из московских «Спартака» и «Торпедо», ленинградского «Зенита» и «Пахтакора» (Ташкент) – все его уговаривали перейти играть к ним. Я сразу сказала в Питер не поеду – погода не подходит (смеется). Возможность переезда в Ташкент даже не рассматривали. Да, задумывались о «Спартаке» (Володе давали квартиру в центре Москвы), но моя мама сказала закончить мединститут. Я, соответственно, никуда не поехала. А после свадьбы Володя настоял, что как футболисту ему нужно расти. К тому времени к нам уже несколько раз приезжали футбольные функционеры из Донецка.

3 августа 1975 года матч «Локомотив» - «Шахтер» в Москве. Сафонов готов остановить форварда москвичей Эштрекова. Фото: Архив Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

- Они убедили мою маму, сказали, что и Володе, и ее дочери в шахтерской столице будет хорошо. Я перевелась в Донецкий мединститут имени Горького. Оставался один год до интернатуры.

В Донецке семье Сафоновых сразу же дали квартиру. Одно время Ольга работала терапевтом в студенческой больнице.

- Володя был неконфликтным, для семьи все делал. Он любил наших детей, - говорит она, показывая семейные фото. – На футбольном поле он тоже был джентльменом: не бил по ногам и не причинял других травм.

ИГРАЛ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИ МНОГО

Пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов рассказал нам, что в 1971 году (тогда ему было 15 лет, и он ходил на все матчи!) горняки покинули Высшую лигу и было очень грустно. Перед главным тренером Олегом Базилевичем стояла задача возродить команду. Он приглашал новых футболистов, в числе которых оказались два легионера, которым было суждено стать звездами «Шахтера». Нападающий из Минска Виталий Старухин (о нем «Комсомолка» неоднократно писала) и полузащитник из Иваново Владимир Сафонов.

Вячеслав Шарафутдинов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вячеслав Викторович сообщил, что пригласить Сафонова предложил Виктор Звягинцев, игравший с ним в юношеской сборной. Тогда Базилевич искал стоящего игрока на левую «бровку».

Владимир Сафонов проявил себя самоотверженным игроком. Он на высокой скорости проходил по флангу и в английском стиле навешивал Старухину. Нередко талантливый полузащитник изловчался и самостоятельно забивал голы. Он обыгрывал защитников соперника и забивал прямо из пределов штрафной площади. В 1972 году Сафонов стал серебряным призером Первой лиги СССР и помог обновленному «Шахтеру» выйти на уровень элитных игр.

- Сафонов первый раз играл в Высшей лиге, - комментирует Вячеслав Шарафутдинов. - Это было нечто! Новичка Сафонова заметили в Федерации футбола СССР и вручили ему приз как лучшему дебютанту сезона 1973 года.

7 июня 1978 года на донецком стадионе «Локомотив» на матче «Шахтер» - «Нефтчи» (Баку) Владимир Сафонов (справа) обыгрывает соперника. Фото: Архив Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

В 1976-м Владимир Сафонов принял участие во всех матчах в Кубке УЕФА. Это был первый в истории донецкого «Шахтера» еврокубковый сезон. Болельщики запомнили достойную и игру горняков со звездами европейского уровня.

Через три года новый тренер горняков Виктор Носов два сезона подряд назначал капитаном команды Сафонова. О Владимире ходила слава как о везунчике - он практически не получал травм. В результате, играл очень много. Из десяти сезонов, проведенных в Донецке, он в четырех случаях сыграл не меньше 30 игр в чемпионате СССР, еще однажды - 29.

В 1980 году Владимир Сафонов стал вторым после тезки Салькова капитаном в истории команды, показавшим Донецку Кубок СССР. Фото: Архив Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

Самым запоминающимся матчем, наверное, был тот, когда он открыл счет, забив киевскому «Динамо» на донецком стадионе «Локомотив» 30 июля 1978 года. «Шахтер», окончательно уверовавший в свои силы, «убрал» чемпиона страны не просто убедительно, но и элегантно. Перед самым перерывом легендарный Старухин забил второй гол. Ничем ответить «Динамо» Валерия Лобановского так и не смогло.

Владимир Сафонов имел все шансы войти в историю клуба в качестве «золотого» капитана. На финише сезона 1979 года донецкая команда получила реальный шанс стать чемпионом СССР. Надо было только обыграть «Спартак» в Москве. Но сделать это не получилось. Кто-то считает, что «Шахтер» в том матче «придушил» судья. Кто-то видит причину в психологической неготовности команды - мол, «Шахтер» коллективно не мог себя вообразить на самой вершине. Так или иначе, «золото» было упущено. «Спартак» выиграл 3:1 - и стопроцентный результат горняков в двух оставшихся матчах уже ничего не решал.

Ольга Сафонова вспоминает, что Владимир был очень заботливым. Фото из семейного альбома

КУМИРОМ БЫЛ ВЫСОЦКИЙ

Сафонов дружил со Старухиным. Они жили рядом, недалеко от оперного театра. И водили дружбу со многими представителями местной культурной элиты. Бывший директор кинотеатра имени Шевченко Анатолий Тесля вспоминал их как самых начитанных ребят в тогдашнем «Шахтере» - особенно, по его словам, они любили фантастику. Но если Старухин любил покрасоваться и имел невероятно острый язык. Сафонов вел себя сдержаннее и полностью соответствовал тому, что обычно называют «хороший человек».

- Не помню, чтобы Володя кого-то обидел. Да он вообще боялся человеку не то слово сказать, - рассказал «КП» один из его товарищей по команде - вратарь Юрий Дегтерев.

Владимир Сафонов был большим поклонником Высоцкого. Он вместе с другим футболистом Валерием Яремченко беседовали с легендарным бардом на спортивной базе «Кирша» в 1973 году. Владимир Высоцкий, как артист театра на Таганке, приезжал с концертами в донецкий край. Тогда он дал больше шестидесяти концертов в театрах, Дворцах культуры, учебных заведениях и на заводах Донецка, Макеевки, Горловки, Дружковки, Константиновки и Жданова (Мариуполя).

ПАМЯТИ САФОНОВА ОРГАНИЗОВАЛИ ТУРНИР

Все шло вроде бы нормально - но вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучало известие о том, что Сафонов уходит в «Кубань» (Краснодар). Тогда, в начале 1981 года, «Шахтер» постиг кадровый кризис. Клуб делал ставку на молодых, а тех, кому было уже под 30, старались сменить. Владимир ушел - и через год завершил карьеру. Он вернулся в Донецк и работал детским тренером.

Ольга Сафонова вспоминает, что Владимир был очень заботливым. Фото из семейного альбома

Талантливый полузащитник умер на 42-м году жизни от обширного инсульта. Это произошло в новогоднюю ночь. Вот как трагедию вспоминает вдова Владимира:

- У него была какая-то неприятность, - рассказывает Ольга Сафонова. - А я только приехала, уезжала из Донецка. Он всегда все в себе держал. Володя подошел ко мне и сказал, что у него болит голова, а потом вдруг потерял сознание. Я вызвала «скорую» - мужа отвезли в первую городскую больницу и по ошибке стали лечить от вирусной инфекции. То, что уколами и капельницами ему еще выше подняли давление, стало причиной инсульта. А когда я привезла его в больницу имени Калинина, там сказали, что время потеряно - ничем уже не помочь.

1 января 1992 года Владимира Сафонова не стало. Ольга подняла шум, но врачи успели переписать историю болезни. В результате, за смерть прославленного футболиста никто так и не ответил.

Через год Виктор Звягинцев, возглавлявший городскую федерацию футбола, организовал для детворы футбольный турнир памяти Владимира Сафонова, который проходит в начале каждого года. В этом году на него приезжал младший сын Сафонова – Денис. Он со Звягинцевым вручал призы ребятам, которые выиграли. Кстати, Денис и сам занимался футболом (играл в школе донецкого «Металлурга») и мог стать профессиональным футболистом. Но, как и мама, выучился на терапевта. Сейчас живет в Севастополе.

Как говорил первый секретарь Донецкого обкома партии Владимир Иванович Дегтярев, курировавший «Шахтер» в 70-е, если мы кого-то приглашаем в команду, то они должны стать «нашенскими». Сафонов и стал своим до мозга костей. Он похоронен на Мушкетовском кладбище в Донецке. Преданные болельщики в его юбилей возложат на могилу футболиста цветы и помянут.

КОММЕНТАРИЙ

«Он буквально сжигал себя на поле…»

Михаил СОКОЛОВСКИЙ, советский полузащитник, игравший несколько лет вместе с Сафоновым в «Шахтере»:

- Это был не просто хороший, а чудесный, преданный футболу человек. Его не зря избрали капитаном команды, потому что он буквально сжигал себя на поле, настолько отдавался игре. Сафонов обладал потрясающими физическими данными, а его самоотдачу можно ставить в пример. Наверное, он единственный футболист, который два или три сезона отыграл вообще без замен! Я бы сказал, что это был игрок, который на все 100 процентов подходил донецкой команде. А главное, Владимир был очень ответственным человеком. В каждом матче он проявлял мужество и самоотверженность.

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Александрович Сафонов родился 17 сентября 1950 года в Иваново. Начал играть в профессиональный футбол в 1968 году в местном клубе «Текстильщик». Через четыре года пополнил ряды донецкого «Шахтера». За амбициозных горняков выступал до 1980 года, проведя за это время 244 матча и забив 20 мячей в чемпионатах и первенстве СССР. Кроме того, провел десять поединков в еврокубках. Владимир Сафонов - серебряный призер молодежного чемпионата Европы 1972 года. Вице-чемпион Советского Союза в 1975 и 1979 годах. А также обладатель Кубка СССР в 1980 году.