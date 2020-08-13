Сокровищница для археологов: Макеевский поисковик нашёл рубило, которому около 100 тысяч лет

Заведующая музеем Виктория Рослякова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Многие дончане помнят школьные экскурсии в краеведческий музей. Особенно яркие воспоминания оставляют археологические находки. Где же еще можно увидеть скелет зубра? А орудие труда древних людей?

Мало кто знает, что многие из этих экспонатов были найдены на территории Амвросиевского района. Именно он считается одним из старейших в нашей местности. Немало интересных экспонатов можно встретить в Амвросиевском районном историко–краеведческом народном музее, которые регулярно пополняет свои коллекции.

Заведующая музеем Виктория Рослякова встречает нас в своем рабочем кабинете. На столе – находка макеевского археолога. С виду – обычный камень. Оказывается – перед нами орудие древних людей, возраст которого измеряется тысячелетиями.

Макеевский поисковик нашёл рубило, которому около 100 тысяч лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Это рубило. Оно использовалось в древности. Вот только перед вашим приходом эту находку принес ко мне макеевский археолог. Он нашел его на территории нашего района, – рассказывает Виктория Владимировна.

Разговор приходится прервать. Попытались догнать поисковика, чтобы узнать о том, как он наткнулся на такую находку. Тщетно.

– Не переживайте. Все равно бы он не стал много говорить. Такие люди обычно скромны, не любят пиариться. Они полностью погружены в археологию. Он пришел ко мне, не назвал своего имени, а просто сказал: «Примите на хранение в музей».

– И сколько же лет этому орудию?

– Около ста тысяч лет. В 1935 году у нас уже было найдено ашельское рубило, которому сто тысяч лет. Оно было передано в краеведческий музей в Донецк. Именно поэтому герб Амвросиевки имеет изображение каменного рубила, как символ заселения этой территории с древних времен.

– Так а может это просто камень? Эксперты будут выяснять?

– Безусловно. Эксперты должны взглянуть. Прийти к выводам. И только тогда мы выставим его в нашем музее. Но уже по виду этой находки, можно предположить с большой вероятностью, что это именно то, о чем мы говорим.

В одной из комнат музея можно увидеть скелет знатной половчанки, погребенной в XXI-XXII веке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В музее хранится редкое украшение - древнерусский колт, который прикрепляли к головному убору Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Сколько такое рубило стоит на черном рынке? Как думаете?

– Не знаю даже. Я об этом не думаю. Там наверное такого и не продают.

Виктория Владимировна ведет нас в зал археологии, чтобы похвастаться экспонатами. Многие местные говорят, что музей – их гордость.

– Амвросиевка и ее окрестности заселены издавна, с времен палеолита, о чем говорят археологические находки. В 1935 году наша земля получила всемирную известность, благодаря раскопкам археолога Виктора Евсеева, – рассказывает Виктория Рослякова. – В «Балке Казенной» – в 6 километрах от Амвросиевки – им было обнаружено «Костище древних зубров» на 1 000 особей. Рядом – место для загонной охоты. Ученые всего мира называют этот комплекс редким памятником позднего периода древнекаменного века.

Кстати. Впервые «Балка Казенная» под таким названием была упомянута составителями «Военно–топографической карты Земли Войска Донского» еще в 1853 году.

Продолжению раскопок помешала Великая Отечественная война. Только в 1949 году тайну необычного кладбища раскрыла еще одна археологическая экспедиция. Ею был обнаружен не один, а целых два памятника. Недалеко от «костища» было найдено поселение древних охотников – неандертальцев.

– Из найденных костей был изготовлен скелет зубра. Здесь же были найдены – костяные наконечники копий. Из орудий труда: каменные скребки, ножевидные пластинки, нуклеусы и отбойники. Все эти орудия труда древнего человека жившего в Амвросиевке. Скелет зубра и часть этих находок выставлены в залах Донецкого краеведческого музея.

Зубы зубров! Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мало кто знает, что первые шахты в Донбассе возникли в Балке Широкой Амвросиевского района. Только добывали древние люди не уголь, а кремень для орудий охоты.

– Уже в далекой древности наш край выполнял важную функцию центра по добыче сырья, его первоначальной обработки и обмена. Из добытого кремния изготовлялись наконечники копий и стрел, ножи, скребки, резцы, даже миниатюрные игловые вкладыши, – говорит заведующая музеем. – Наличие на территории нашего края разновременных археологических памятников, позволяет называть Амвросиевский район сокровищницей для археологов.

Читайте также

Первый цементный завод в Амвросиевке носил название «Донецкий»

«Комсомолка» отправилась в город с богатой историей (подробнее)