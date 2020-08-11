Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 августа 2020 года: За сутки выписали 32 пациента

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 1963 жителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у 30 жителей.

- Согласно исследованиям, проведенным 10 августа, выявлено 30 случаев заболевания COVID-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины и один случай – у прибывшего из Российской Федерации.

- Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них три медицинских работника, - говорят в Минздраве ДНР. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В здравоохранительном ведомстве Республики рассказали, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 32 человека.

- Кроме того, зарегистрировано два летальных случая – мужчины в возрасте 36 и 75 лет, - сказали в министерстве.

За все время коронавирусная инфекция выявлена у 1963 жителей. Из этого числа 901 человек выздоровел и был выписан из больницы. Зарегистрировано 113 летальных случаев. Лечение продолжают 949 пациентов.

- По состоянию на 11 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 87 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, - рассказали в министерстве здравоохранения ДНР.

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.