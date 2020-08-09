Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 августа 2020 года: лечение проходят 953 человека

За сутки выявили еще пятерых заболевших Фото: Александр ГЛУЗ

За все время коронавирусом в ДНР заразились1933 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 8 августа, выявлено пять случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.

За все время выздоровели 869 человек. Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 953 пациента.

Всего в мире на утро 9 августа 19 806 830 подтвержденных заболевших COVID-19 (82 392 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 9 августа всего выявлено 80 949 инфицированных (1199 случаев за сутки).

В Межведомственном оперативном штабе Республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV сообщили, что 10 августа жителей будут пропускать через контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» на линии соприкосновения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией. Сейчас гуманитарный коридор под Донецком работает по понедельникам и пятницам.

В ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.