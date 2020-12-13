Сотрудники «ПИФ» рассказали о мифах, которые окружают приюты для бездомных животных

Приют постоянно нуждается в волонтерах для выгула собак Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В последнее время сотрудники донецкого приюта «ПИФ» все больше убеждаются, что количество ошибочных стереотипов и мифов у людей, складывающихся вокруг помощи животным, неуклонно растет. Они решили развенчать эти заблуждения.

Миф №1: Приют - это лучшее место, куда можно отправить никому не нужную собаку

Нет, это не так. Это способ, подходящий лишь в том случае, если вы уже перепробовали все другие методы - поиск передержки, а в лучшем случае нового дома, причем это не должно быть: «Мы поискали через знакомых пару дней, никто не взял».

Работайте через соцсети, просите распространения своих сообщений, сделайте пару удачных фото. Если это щенки, то их быстро разберут.

Приют - это последняя инстанция. Собаке «лучше» у нас не будет. Да, она будет жива, но это скорее существование, а не жизнь. Дайте шанс животному найти другое место для себя, где будет тепло хозяйских рук, а не вольер и миска каши.

Миф №2 : В приюте проще найти собаке дом

В корне неверно. Когда вы - один человек, у которого на время поиска поселилась собака и вы самостоятельно ищете ей дом, ваши шансы найти его очень высоки. Ведь вы уделяете время только ей. И ваши знакомые тоже могут вам помочь конкретно с этим животным.

Если это приют - там их сотни. У работников приюта не хватит ни времени, ни рук посвятить такое же количество усилий каждой собаке. Поэтому приютские собаки сидят в вольерах по много лет.

Миф №3: Если это приют, то он берет ответственность за всех животных Чаще всего любой приют имеет свою специализацию - кошки или собаки. За котят и щенков отвечают уже передержки, так как малыши не способны существовать вместе в больших количествах - слишком высок риск заражения инфекциями. Ни кошкам, ни щенкам нечего делать в приюте для собак. Можно отзеркалить ситуацию.

Есть приют для кошек - выделенное помещение с клетками. Там много людей, даже есть карантинная зона и стационар. Кошки сидят в чистых маленьких клетках и их там очень много. И вот под двери привязали собаку. «Это ваша ответственность». Где эту собаку там оставить, если все помещения приспособлены для кошек? Ей просто негде жить.

Еще хочется добавить распространенный миф, что беспородный пес уступает в умственных способностях представителям различных пород. Это далеко не так! Порой дворняги в интеллекте, смекалке и способности к дрессировке дают форы своим элитным собратьям. А в любви и преданности им точно равных нет. А потому не бойтесь брать собаку из приюта, лучшего друга вам не найти. Вы можете прийти в приют в качестве волонтера, присмотреться к питомцам, помочь в выгуле собак и выбрать того, кто вам придется по сердцу.

Напоминаем, в самом крупном донецком приюте «ПИФ» содержится около 800 собак, а потому совсем нелишним будет пожертвование на корм или медикаменты:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка РФ: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга

PayPal: vv_olga@mail.ru

QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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