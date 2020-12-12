Юзовский металлургический завод наращивает объемы производства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке стабильно работает Юзовский металлургический завод. Одно из крупнейших предприятий функционирует без перебоев. Эта новость не может радовать жителей Республики. Дончане связывают такие вещи с возвращением мира.

- Когда запускаются производства, увеличивается производительная мощность, строятся здания, тогда и просыпается надежда на мирную жизнь, - говорит дончанин Сергей Ефимов. - Возможно где-то найдутся скептики, которые скажут: а что здесь такого? Но в Донецке и других городах люди смотрят на жизнь немного по-другому. Для нас любое открытие, любой запуск – проявление мира. Хочется скорее прийти к тому, чтобы это было повседневностью.

Юзовский металлургический завод наращивает объемы производства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Юзовский металлургический завод наращивает объемы производства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Юзовский металлургический завод наращивает объемы производства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Металлургический завод в Донецке работал и раньше. А сейчас нарастил объем производства и без задержек выплачивает заработную плату сотрудникам.

- В ноябре месяце было выплавлено примерно 14 000 тонн продукции, а в скором времени в планах завода достичь 20 000 тонн в месяц, - рассказал начальник электросталеплавильного цеха Александр Викторович Соловей корреспонденту «Комсомолки». - С августа мы увеличили количество персонала в сталеплавильном цехе более чем на 50 процентов. При запуске завода в штате находилось 218 человек, а сегодня больше 300. При этом мы продолжаем набор персонала, чтобы можно было обеспечить 20 000 тонн производства.

начальник электросталеплавильного цеха Александр Викторович Соловей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Администрация завода сотрудничает с образовательными учреждениями, которые выпускают специалистов по металлургическому профилю. Ведется работа с техникумами, колледжами, министерствами, разрабатываются программы поддержки молодых специалистов.

Юзовский металлургический завод оказался одним из предприятий Республики, на которое почти никак не повлияла пандемия коронавируса.

- Наш завод в основном специализируется на выпуске полуфабрикатной продукции, которая далее должна поступать на станы, где делается сортовой прокат. Объем нашего производства идет на экспорт в Россию, хотя опыт работы производства сортового проката, к примеру, с «Силуром» у нас уже имеется, - говорит директор Юзовского металлургического завода Игорь Подиновский.

Директор Юзовского металлургического завода Игорь Подиновский Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как происходит плавка

Заготовки на заводе производятся различные: по профилю, по длине и по химическому составу - все зависит от спроса. Процесс плавки происходит так: сначала в печи проходит плавка металлолома, температура выпуска металла из печи 1620 градусов, затем металл поступает в печь-ковш и наконец расплавленный металл приходит на машину непрерывного литья, где происходит нарезка.

Юзовский металлургический завод наращивает объемы производства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Юзовский металлургический завод наращивает объемы производства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Юзовский металлургический завод наращивает объемы производства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Из истории

Официальной датой рождения г. Донецка считается лето 1869 года, когда началось строительство металлургического завода. Для этого было создано «Новороссийское общество каменноугольного, железоделательного и рельсового производств». Его руководителем был англичанин Дж. Юз. Рядом со стройкой возник поселок, который и был назван Юзовкой.

Первую доменную печь удалось построить меньше чем за 8 месяцев. Строительство пришлось на время суровой зимы, а 24 апреля 1871 года она была сдана в эксплуатацию.

Юзовский металлургический завод наращивает объемы производства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Юзовский металлургический завод наращивает объемы производства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Юзовский металлургический завод наращивает объемы производства

Читайте также

Как выживает детский дом семейного типа в Докучаевске: «У нас все дети родные, слова «приемные» мы не знаем»

«Комсомолка» побывала в семье, где воспитываются 11 детей (подробнее)