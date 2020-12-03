В Макеевке завершился чемпионат по автомобильному спорту

В планах у команды построение автомобильной елки, чемпионаты по драг-рейсингу и не только. Фото: Дмитрий Носов

С наступлением холодов каждому охота завернуться в плед потеплее, заварить чашечку ароматного чая или кофе и провести выходные в компании любимых киношных героев. Узнали себя? Если нет, значит вы заядлый автомобилист и любитель скорости, потому что именно такие горячие сердца собрались в воскресенье в Макеевке на закрытие Чемпионата на Кубок главы администрации города Сергея Голощапова по автомобильному спорту, дисциплина кольцевые гонки серии «time attack».

В планах у команды построение автомобильной елки, чемпионаты по драг-рейсингу и не только. Фото: Дмитрий Носов

Как и всегда мероприятие состоялось благодаря самому крупному автомобильному сообществу Республики AdrenalineTime. К сожалению, зрители не смогли оценить масштаб и зрелищность происходящего в силу условий пандемии коронавируса. Гонщики же со всей серьезностью отнеслись к ситуации и соблюли все необходимые меры предосторожности.

На картодроме в Макеевке собрались более 40 желающих испытать свои «болиды» и продемонстрировать навыки вождения в уникальной разновидности кольцевых гонок time attack, где сражаться нужно не друг с другом, а с секундомером. Пилотам предоставлялось две попытки, каждая включала в себя два круга, из которых один прогревочный и один «боевой» с разворотом на 180 градусов.

Все участники были разделены на классы согласно техническим характеристикам авто: переднеприводные автомобили, с приводом на заднюю ось, полноприводные машины, а также класс «Спорт», в котором выступали пилоты на подготовленных авто с каркасом безопасности.

В планах у команды построение автомобильной елки, чемпионаты по драг-рейсингу и не только. Фото: Дмитрий Носов

Когда заезды закончились, победители получили Кубки главы администрации Макеевки Сергея Голощапова и ценные призы от партнеров команды AdrenalineTime.

В течении всего чемпионата страсти на трассе кипели нешуточные. Рев моторов и визг покрышек разносились на всю Республику. Так, в погоне за главным трофеем соревнований заднеприводный «ВАЗ – 2106» срезал траекторию, ушел в занос и перевернулся. И хоть у нас здесь не Формула-1, Квят не имел отношения к аварии, а пилоту как Грожану не пришлось спасаться из горящей машины, предынфарктное волнение охватило всех присутствующих. Маршалы в считанные секунды оказались у пострадавшего авто, убедились в благосостоянии гонщика и передали его в руки медиков, присутствовавших на мероприятии. Сотрудники МЧС осмотрели авто и место аварии, после чего было разрешено продолжить гонку. К счастью, парень отделался легким испугом и позже снова сел за руль.

Как состоявшийся чемпионат оценили его участники? С этим вопросом я направилась к Сергею Доле – победителю в классе «Спорт». Свой ярко-красный «ВАЗ – 2104» Сергей собирал и настраивал сам. Машина оснащена шеститочечной системой ремней и жестким каркасом безопасности.

В планах у команды построение автомобильной елки, чемпионаты по драг-рейсингу и не только. Фото: Дмитрий Носов

- Я рад, что у нас в Республике проходит такой чемпионат. Это хорошая возможность усовершенствовать свои навыки, доработать что-то в машине, а заодно и получить нужные призы, - рассказал гонщик.

Сами организаторы также высоко оценили завершившийся чемпионат.

В планах у команды построение автомобильной елки, чемпионаты по драг-рейсингу и не только. Фото: Дмитрий Носов

- По сравнению с прошлым сезоном у нас возросло количество участников. Отдельно хотим поблагодарить Сергея Николаевича Голощапова, который всегда и во всем нам помогает. К следующему сезону глава Макеевки пообещал отремонтировать здесь трассу, что позволит автоспорту ДНР развиваться и расти, - рассказал один из организаторов мероприятия Анатолий Панин.

В планах у команды построение автомобильной елки, чемпионаты по драг-рейсингу и не только. Фото: Дмитрий Носов

Хочу напомнить, что в сентябре AdrenalineTime в лице Анатолия получил медаль от администрации Макеевки за вклад в развитие города.

В планах у команды построение автомобильной елки, заезды в снежных зимних условиях, а также чемпионаты по драг-рейсингу и time attack. Ждем с нетерпением!

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