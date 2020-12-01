Репортаж из «красной зоны»-2: Там, где раньше встречали рождение жизни, сейчас борются со смертью

В палатах тепло и уютно, к тому же в больнице - 4-х разовое питание, но лучше все же сюда не попадать Фото: Юлия АНДРИЕНКО

ЧАСТЬ 1

Очередей из скорых нет

В тот день, когда я делала репортаж, койки в реанимации были заняты все. Сюда поступают пациенты в крайне тяжелом состоянии с пневмониями, выявленными рентгеном, компьютерной томографией или клинически. Сатурация (степень насыщения крови кислородом) у них от 70 и ниже - третья степень дыхательной недостаточности. Все эти пациенты лежат на животе с подложенными подушками - это прон-позиция, чтобы разгрузить нижние отделы легких. А дышат за них аппараты ИВЛ, вдох-выдох в разном ритме наполняет все пространство палаты.

Главный врач "тройки" Инна Преснухина Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Многие пациенты в отделении прошли через реанимацию. Скажу, возможно, печальное, но интубация (введение специальной трубки в трахею для обеспечения проходимости дыхательных путей. - Авт.) для таких больных - это смерть. Поэтому мы не интубируем, подключаем их к аппаратам искусственной вентиляции легких. Маска фиксируется к голове, создается повышенное давление на вдохе и происходит вентиляция в оставшихся участках легких, - рассказывает заведующая отделением анестезиологии Виктория Колесникова.

- Эти пневмонии отличаются агрессивным молниеносным течением, когда утром еще было вполне сносное состояние, а к вечеру сатурация резко падает, - замечает, в свою очередь, Инна Ивановна.

Каких-то ужасов, которые живописуют порой в соцсетях, я здесь не увидела: ни коек в коридорах, ни задыхающихся пациентов на сдвинутых стульчиках. Отделение рассчитано на 90 человек, при мне было заполнено 59 коек.

- Не отказываем никому. Штаб согласовывает поступление каждого больного. Утром в телефонном режиме к нам поступает сводка по всему городу. Выясняется наличие свободных мест, коек, обеспеченных кислородом. Поэтому нет таких случаев, чтобы скорая привезла пациента, а принять его некуда, - рассказывает Игорь Витальевич.

Чувствуют свою неприкаянность Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Медики творят чудеса

На дверях палат висят листы показателей состояния больного, а также назначений врача. На сегодня медики получили из РФ уже 10-е рекомендации протоколов лечения. А это о чем-то говорит. Также изменились группы риска, точнее, их границы стали размыты.

- К нам попадают все - и молодые, и люди преклонных лет. Чудеса случаются и с ними. Недавно вот бабушку 92-х лет перевели с аппарата ИВЛ в палату для выздоравливающих. Вообще все зависит от иммунитета каждого конкретного пациента, а еще наличия хронических заболеваний. Сахарный диабет, гипертония и ожирение, например, ухудшают прогноз, - уверена Инна Ивановна.

Мы выходим из отделения реанимации и навстречу нам идет мужчина. Про таких говорят - богатырь.

- Я за этими дверьми две недели провел. Поступил в страшном состоянии: сатурация была 57, но был в сознании, все помню. Донецкие медики в мои 59 лет подарили мне вторую жизнь, буквально с того света вернули. И это без преувеличений. Сейчас постепенно иду на поправку, дома жена, дети, внуки ждут, - Виталий Авраменко демонстрирует живот, фиолетовый от уколов гепарина. - Родственники у меня живут на Украине, рассказывают, как дела обстоят. Там в больницах не кормят совсем, и не только препараты, но и кислород люди сами покупают.

Виталий Авраменко благодарен донецким медикам Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Медикаменты для стартовой терапии, чтобы начать оказание неотложной помощи, в отделении есть.

- Стараемся, чтобы этого запаса хватило хотя бы на три дня. Но есть льготные категории больных, есть малоимущие, одинокие граждане, которым некому помочь. Им мы стараемся обеспечить весь курс лечения, - рассказывает Инна Ивановна. - Питание у нас 4-х разовое, очень вкусное. А кроме гуманитарной помощи из РФ нам помогает Красный Крест, а также фонд «Центр Развития Донбасса». На днях привезли бутилированную воду для пациентов, средства для ухода: туалетную бумагу, влажные салфетки.

Их работа - ежедневный подвиг Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Для будущих медиков это хороший опыт

Помимо оклада с сохранением всех надбавок за квалификацию, выслугу лет, медработники получают 50% надбавку за сложный и напряженный труд.

- Сложнее работы, чем сейчас на ковидной базе, я представить не могу. Кроме надбавок, мы регулярно премируем наших сотрудников. Трудно и страшно всем, но работать надо и спасать больных надо, - грустно улыбается одними глазами главный врач. - На помощь откликнулись студенты медицинских университета и училища. Такого опыта, как здесь, они нигде больше не получат.

Многие медики уже переболели. Инна Ивановна в легкой форме, а Игорь Витальевич перенес пневмонию, правда, обошлось без госпитализации.

- Сегодня ведутся исследования, пока нет достаточного опыта, чтобы делать конкретные выводы, а мутация вируса преподносит много нового и в лечении, и в диагностике, и в профилактике. Это нужно признать, - говорит Инна Ивановна. - Каждый месяц мы получаем новые протоколы лечения, делимся опытом с коллегами, перенимаем их опыт.

Можно выглядеть стильно даже в подобном комбинезоне Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мне помогают снять облачение в обратном порядке, чем мы надевали, а фотоаппарат и диктофон оставляют прокварцевать. Какое облегчение дышать в одной маске, скажу я вам! Побывав здесь хотя бы раз, даже в качестве гостя, точно не будешь ворчать на требования носить маски в транспорте или магазине. Их можно не замечать. Я ухожу, а врачи остаются работать. Сюда они приходят каждый день без пафоса и геройских лозунгов. Буквально через несколько дней узнаю, что умерла 28-летняя врач этого отделения от осложнения после ковида - двусторонней пневмонии. Война продолжается, медики держат передовую порой ценой собственной жизни. И все мы, конечно, ждем победы.

Тут понимаешь, насколько не просто приходится нашим медикам Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коллектив «Комсомольской правды» благодарен всем, кто содействовал подготовке этого материала: Министерству здравоохранения ДНР, руководству и сотрудникам больницы №3. Желаем вам здоровья и успехов!

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