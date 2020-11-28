Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 ноября 2020 года: «Юзовский металлургический завод» будет поставлять кислород в больницы Республики

За все время COVID-19 подтвержден в ДНР у 10 610 пациентов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сто тридцать два человека заразились коронавирусной инфекцией в ДНР по данным за минувшие сутки.

- За 27 ноября проведено 345 исследований, из них выявлено 123 случая заболевания и у 9 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — сообщили в министерстве здравоохранения.

За указанный период выздоровели 38 человек, умерли – 18. Среди них – мужчины в возрасте от 50 до 83 лет и женщины в возрасте от 45 до 86 лет.

С учетом последних данных, COVID-19 подтвержден у 10 610 пациентов: выздоровели – 5080, на стационарном и амбулаторном лечении – 4537, умерли 993 человека.

Ранее государственное предприятие «Юзовский металлургический завод» сообщило, что готово к поставкам в больницы Республики жидкого кислорода, производимого на собственных мощностях.

- На заводе мы производим продукты разделения воздуха – кислород и аргон. Промышленные мощности – до пяти тонн жидкого кислорода в сутки – это и есть медицинский, который особенно востребован сейчас, - начальник электросталеплавильного цеха ЮМЗ Александр Соловей.

Завод уже получил необходимые разрешения и лицензию на производство медицинского кислорода, также действует аттестованная лаборатория для контроля качества продукта.

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