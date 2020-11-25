Сборы резервистов в ДНР: Информационная война вокруг обычного мероприятия

Народная дружина, «Молодая Республика», а также депутаты Молодежного парламента решили своим примером развеять фейки вокруг сборов Фото: Алексей АКУТИН

…Стоя на ступенях Харцызского городского дворца культуры, где находится пункт сбора, мы с удивлением смотрели на приближающуюся колонну молодых людей. Не меньше тридцати человек, строем по два, двигались прямо на нас. Из колонны доносились какие-то фразы, видимо шутки, потому что вслед за ними слышался хорошо различимый, крепкий молодой смех.

- Это наши активисты – Народная дружина и «Молодая Республика». А также депутаты Молодежного парламента. Прочли весь тот негатив, что творится в соцсетях, и решили своим примером доказать, что это не так - пояснила глава администрации Харцызска Виктория Жукова.

На сборном пункте Фото: Алексей АКУТИН

О каком же негативе из социальных сетей идет речь?

21 ноября Глава ДНР Денис Пушилин подписал Указ, согласно которому граждане, имеющие мобилизационное предписание, или получившие повестку военного комиссариата, должны явиться в сборные пункты в период с 23 по 27 ноября 2020 года. Как сказано в документе, сделано это «в целях контроля наличия граждан, прибывающих в запасе и приписанных к воинским частям». Военному комиссариату и главам администраций населённых пунктов было поручено оповестить население и обеспечить явку.

Буквально на следующий же день после публикации документа, в сети начали появляться сообщения о том, что сотрудники «военной комендатуры» ходят по квартирам и домам, спрашивают данные проживающих обоих полов и собирают информацию о соседях.

Любопытна была первая же реакция на просьбу разъяснить данные действия, которую высказал заместитель командира Отдельного Комендантского полка подполковник Михаил Лень: «Бред! – и далее, - Ни одному из военнослужащих полка и подчиненных ему комендатур приказов и распоряжений на производство подобных действий никто не отдавал».

Народная дружина, «Молодая Республика», а также депутаты Молодежного парламента решили своим примером развеять фейки вокруг сборов Фото: Алексей АКУТИН

К сожалению, на этом дело не закончилось

Вокруг, казалась бы вполне рядового мероприятия, которое тихо и безо всякой помпы проводится раз – два в год в любой стране (включая и Россию, и Украину), началась самая настоящая информационная война.

23 ноября в социальных сетях начали появляться фотографии неких «повесток», которые были сразу же определены как фейковые. Пример такой «повестки» с печатью «Министерства обороны ДНР» привел своём Telegram-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он подчеркнул, что в Республике подобного ведомства не существует с 2018 года, а подписи начальника отдела военного комиссариата на снимках также отличаются друг от друга.

Стало очевидно, что в информационную волну вокруг объявленных сборов активно включилась украинская сторона. Публицисты по ту сторону фронта начали активно распространять сообщения с определённым негативным эмоциональным окрасом. Вот, к примеру, один из заголовков: «Вы еще не в «военкомате»? Значит, мы идем к вам: в «ДНР» оккупанты устроили облаву на «военнообязанных»» и т.д.

В чем же причина проведения сборов?

Один из лидеров вооруженного ополчения в Донбассе в 2014 году Александр Ходаковский высказал мнение, что к этому подстегнула недавняя армяно-азербайджанская война.

На сборном пункте Фото: Алексей АКУТИН

-Думаю, что именно события в Нагорном Карабахе подстегнули наши органы, отвечающие за мобилизационную подготовку, провести подобное мероприятие. Это не всеобщая мобилизация, речь идет о той категории людей, которые состоят на учете в военкоматах, — сказал он.

Впрочем, Ходаковский ещё раз напомнил, что сборы резервистов – вполне обычное мероприятие: «Еще при жизни Александра Захарченко проводились подобные мероприятия. Тогда через военные комиссариаты в городах точно таким же образом объявлялся сбор. Официальное построение производилось в районе Шахтерска».

И самое главное: военные сборы, это не призыв в армию. В тексте Указа четко обозначено, что данные меры реализуются в целях контроля наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва.

- Не смертельно? – спросил я харцызских пацанов, данные которых только что записали сотрудники военкомата.

- Не-е-е, - смеются они. И неожиданно выдают задорную речёвку: «Укропов» бояться – в Донбассе не жить! Республике будем мы верно служить!»

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