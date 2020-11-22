Победитель шоу талантов «Голос» Леонид Сергиенко: Не зовут, но я спою!

Леонид Федорович в гостях у «Комсомолки» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Год назад шахтер из Макеевки, 70-летний Леонид Сергиенко победил в национальном шоу «Голос 60+». С триумфом вернулся в родной город, принял сердечные поздравления от Главы Донецкой Народной Республики, раздал интервью. И… ушел глубоко в тень.

Как сейчас живет герой? На что потратил, казалось бы, огромную премию в миллион рублей? Чтобы узнать об этом из первых уст, редакция «Комсомолки» пригласила Леонида Федоровича в гости.

- А маску нужно надевать? Как скажете! Я-то ковида не боюсь, пусть он меня боится! - зычным голосом раздавалось в нашем полупустом офисе.

Поет и работает по настроению

Леонид Федорович так и сохранил тот образ, который полюбился российским зрителям и его наставнице Пелагее. Донбасский Карузо, ни дать ни взять! Вот только руки выдают в нем нашего родного работягу: натруженные, сильные. Сразу видно - не ноты листает, а что-то делает реально.

- Да у меня хорек курятник разрушил, вот строю потихоньку, - как бы оправдываясь, говорит Леонид Федорович. - А вообще, в своем доме всегда работы много. Камин сейчас делаю. Жена Валентина, бывает, ругается. У тебя, мол, петь настроение есть, а вот починить что-то - не всегда. Но я такой человек, все делаю по настроению. Вот настаивает Валентина: «Почини розетку!», а руки все не доходят, мысленно песню разучиваю. Ночью встал, тихонечко починил. Она с утра напоминает, а я ей говорю в ответ: «Розетка готова! Ночью настроение было».

Год назад шахтер из Макеевки, 70-летний Леонид Сергиенко победил в национальном шоу «Голос 60+». Фото: личный архив героя публикации

- Сколько курочек у вас?

- Штук двадцать сейчас. Все красивые такие, лохматые. За ними постоянно следить нужно, хлопот хватает… Зато яички всегда свежие. Я, бывает, сяду и смотрю, как они ходят. Отвлекает как-то от всего, настроения что ли придает.

Леонид Федорович скромничает, на самом деле он на все руки мастер - и свой автомобиль ремонтирует, и стиральную машинку чинить научился (когда узнал, как дорого мастер обходится). Хозяйственность в его характере всю жизнь соперничает с любовью к музыке. Сейчас, в зрелом возрасте, победила музыка.

- Как-то до войны привез из Сум картошку (там она гораздо дешевле). Стою, торгую. Подходит товарищ и сразу так: «Леня, ты что делаешь? Дурак, что ли? Тебе петь, выступать нужно, а ты картошку продаешь!»

И о том, что зарывает свой талант, Леонид слышал всегда, задолго до всероссийской славы. Пел на шахтерских посиделках, домашних праздниках, в местном ансамбле «Шахтерские зори».

В довоенном Киеве и в Москве слышали его голос и думали, что профессионал, где-то в оперном театре подрабатывает. Поражались, что шахтер, но на этом и останавливались. Дескать, раз самородок, значит, пойдет дальше. Мол, кто-то поможет.

С победой Сергиенко поздравлял Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru

На экзамене смеялись

- А я и нот не знал-то! - говорит Леонид. - Учился у итальянцев, слушал пластинки, записывал транскрипции слов, повторял под музыку. Тексты на листиках развешиваю везде - на стенах, в машине. Повторяю сотни раз. Валя иногда говорит: «Я уже выучила». Она всегда меня поддержит, поможет, за что я благодарен.

- Вы хотели поступить в музыкальную академию, в прошлом интервью об этом говорили. Удалось?

- Нет. После победы на конкурсе мне обещали помочь. Но я же нот так и не выучил. Приходил на экзамены, ребятня с меня смеялась. Мол, дед пришел, нот не знает! Руководители обещали, что помогут. Но потом, видно, испугались, что человека с улицы берут в академию. Не сдал я экзамен. Эх, напрасно я согласился к ним поступать!

- Загрустили?

- Ни в коем случае! Меня москвичи вызванивали. Телефон сломался, так они через местный отдел культуры нашли. Думал, меня и не знают там, а из Москвы дозвонились. Пригласили участвовать в проекте по возрождению русского романса. Я давал концерты в торгово-промышленной палате Москвы. Как встречали «Зачарована, заколдована…» - не передать! Несколько недель там был. Очень все понравилось. Но тут коронавирус вмешался.

- А как призовые деньги потратили?

- На неделю выехали с женой в Седово, а потом в Коктебель рванули на две недели, друзей взяли. На пляже разучивал Passione Хворостовского. Лежал, уткнувшись в песок, и повторял композицию сотни раз. По хозяйству домой купили то одно, то другое. Детям помогли. Ну, и отдал долги - я же четыре месяца в Москву за свои деньги ездил, пока в финал не прошел. Осталось немножко - мы ж уже не молодые.

Мечтает о «Славянском базаре»

- В семье тоже есть такие талантливые вокалисты?

- Увы, нет. У меня два сына - Женя и Эдик. Женя работал на шахте в проходке, как и я. Сейчас на Севере бурильщиком пашет. Эдик тут работает таксистом. Бывает, включит рэп, а тут я пою.

Кричит в шутку: «Батя, не пой! Я же свое слушаю». Я отвечаю: «Да я тебе за час десятки таких песенок накидаю!»

Все это ни о чем, душа - главное! Хотя вспоминаю, как мы «Битлз» слушали. А бабушка мне говорила: «Ну, что ты их слушаешь? Может, они тебя матюкают на своем языке».

Часто Сергиенко говорят, что его голос лечит. В этом мы убедились лично. Во время нашей беседы поступило несколько рабочих телефонных звонков, которые встревожили, но вернувшись к разговору с Леонидом Федоровичем, услышав его голос, и вправду тут же становилось легче на душе, веселее.

Леонид Федорович рассказывает, что мечтает попасть на Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Его ежегодно проводят в Витебске.

- Это престижное мероприятие, но не знаю, как туда попасть, - говорит он. - Сейчас еще и коронавирус все перепортил. Даст Бог, сбудется моя мечта когда-нибудь.

Еще Донбасский Карузо мечтает о концерте для жителей Республики. Уж сильно хочется сказать спасибо за то, что болели, переживали, голосовали за него.

- Но никуда меня не зовут, и нигде я не нужен. Один только Денис Пушилин хорошо отнесся: пригласил меня, после того, как я вернулся, поздравил, подарок вручил. Что тут можно сказать? Только слова благодарности. Не он же должен меня на концерты звать, а другие люди.

Именно за характер, авторское исполнение ценят Леонида Сергиенко в Москве. А «Комсомолка» постарается сделать так, чтобы его песни слышали и мы с вами.

О своей наставнице, Пелагее, отзывается тепло. Фото: личный архив героя публикации

С чего все начиналось

На «Голос» послали друзья из ансамбля

Леонид Федорович решил испытать свои силы - и не пожалел.

Заявку на участие в проекте отправила участница оркестра «Шахтерские зори». Леонид Федорович решил согласиться и поехал в Москву попробовать свои силы. Как оказалось, не даром. Вернулся домой победителем. Спустя год после триумфа макеевчанин с волнением рассказывает о закулисной жизни и съемках, о пути от простого шахтера до звезды телеэкрана.

- Был случай: выхожу на сцену и пою. Думаю, чего это зал полупустой? Песню плохо спел. Сижу потом и переживаю. Заходит Алешин, который потом со мной в финале пел, спрашивает: «Что случилось?» Я говорю: «Отборочный тур, а я песню плохо спел». А он: «Так это ж была репетиция! Петь будем через пару часов». Потом эту песню я спел отлично, - вспоминает Сергиенко.

Когда макеевчанин стал полноценным участником проекта, он спросил у тренеров: «Почему не нажали кнопку?»

- Боярский ответил: «Вы видели по телевизору, как я сидел? Вы как начали петь - меня как током бахнуло». Зато Лещенко пришел, как на какую-то вечеринку посидеть. Пелагея нажала на кнопку в последний момент. Она рассказала, что ждала, пока я возьму последнюю ноту. А Валерия восхищалась, но не нажала, потому что думала, что я профессионал.

Одним из самых волнительных дней стал финал проекта. Леонид Федорович репетировал песню «Лизавета».

- Вечером, перед съемками, позвонила Пелагея и сказала: «Леонид Федорович, завтра вы поете «Спят курганы». Целую ночь сидел над этой песней. Хоть и пел ее много раз, а оказалось, там подводных камней хватает. Еще помню, как мне туфли дали на финал и сказали: «Только надевайте их без носков!»

Так что песню «Як нэ хочэ мое сэрцэ» я пел без носков. Так, наверное, нужно было для имиджа.

После победы в проекте организаторы пригласили Леонида Сергиенко выступить на концерте в «Крокус Сити Холл».

- В прошлом году собирали всех финалистов проекта - и детей, и молодых, и нас «60+». Там огромнейший зал, как стадион. Думал, что столько людей не наберется. А когда вышел на сцену, увидел, что даже на ступеньках сидели.