Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 ноября 2020 года: Число заболевших Covid-19 в Республике близится к 10 тысячам

За все время коронавирус в ДНР был диагностирован у 9780 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 159 жителей.

- За 20 ноября проведено 1302 исследования, из них выявлено 148 случаев заболевания и у 11 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - рассказали в Минздраве ДНР.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки от ковидной инфекции излечились 48 человек.

- Кроме того, зарегистрировано 15 летальных случаев – мужчины в возрасте от 51 до 93 лет и женщины в возрасте от 56 до 85 лет, - сказали в министерстве.

За все время коронавирус в ДНР был диагностирован у 9780 жителей. Из этого числа 4597 человек выздоровели. Зарегистрировано 899 летальных случаев. Лечение продолжают 4284 пациента.

- За сутки выявлено 85 случаев пневмоний, на 5 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 67. Всего на лечении 1739 пациентов с пневмониями, из них 495 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов