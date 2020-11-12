Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 ноября 2020 года: Почти 150 новых диагностированных случаев COVID-19

По линии гуманитарной помощи в ДНР поступили экспресс-тесты на выявление иммуноглобулина Фото: Иван МАКЕЕВ

Сто шестьдесят шесть новых случаев коронавирусной инфекции диагностировано в ДНР за минувшие сутки.

- За 11 ноября проведено 679 исследований, из них выявлено 146 случаев заболевания (21,5%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, – сообщило министерство здравоохранения.

Уточняется, что в указанный период выздоровели 96 пациентов, умерли – 22 человека с коронавирусом. Среди них – мужчины в возрасте от 40 до 94 лет и женщины в возрасте от 59 до 81 лет.

По последним данным, в ДНР зарегистрировано и подтверждено 8364 фактов заболевания COVID-19: на стационарном и амбулаторном лечении – 3643 пациента, выздоровели – 3975 человек, умерли – 746.

На Украине вновь зафиксирован суточный антирекорд – 11 057 новых случаев. Общее число заболевших COVID-19 превысило отметку в полмиллиона человек, умерло – 9 145. По-прежнему пересечь КПВВ с Украиной и въехать на территорию Республики можно только по разрешению специального штаба "Здоровое движение".

Накануне, "Комсомольская правда" пообщалась в врачом, работающим в «красной зоне». Она отметила необходимость мер защиты в общественных местах, а также эффективность приема витаминов С, Д, прогулок на свежем воздухе, занятий спортом.

Напоминаем, в Республике вторую неделю школьники обучаются в очном режиме, также из дистанционки вышли студенты 1-3 курсов вузов. Все общественные учреждения и заведения питания работают в обычном режиме, но обязательным условием является наличие маски на посетителях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Повторные случаи заражения, как правило, протекают тяжелее»: исповедь донецкого врача, работающего в «красной зоне»

«Комсомольская правда» пообщалась с медиком, который ежедневно входит в зону риска, чтобы помочь зараженным COVID-19 (подробнее)