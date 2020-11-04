Автогонки в ДНР – дело семейное

Даже во время войны людям нужны сильные ощущения. ФОТО: Дмитрий Носов

Даже во время войны людям нужны сильные ощущения. Ребята из AdrenalineTime не даст соврать. Пыльную провинциальную Макеевку они избрали полигоном для испытания и себя и своих авто. И даже плачевная в ДНР ситуация с запчастями их не испугала. В соревнованиях участвуют целые семьи - отцы, сыновья, братья, сестры, мужья и жены.

Одна из таких семей - Игорь и Андрей Голопёровы, без их синего ВАЗ-2108 не проходит ни одна гонка, пилоты всегда занимают призовые места.

Гонки в донецке имеют свои традиции. ФОТО: Дмитрий НОСОВ

«БЕЗ МЕНЯ ГОНКИ НЕ ОБХОДЯТСЯ»

- Автоспорт меня зацепил давно,- , говорит ИгорьГолоперов. Я ездил механиком, а потом сел в раллийный экипаж. Был удостоен звания “Кандидат в мастера спорта СССР”. В 1995 году на базе Снежнянского автотранспортного предприятия была машина, на которой мы участвовали в этапах чемпионата России. Уже в 2000-х я стал выступать на чемпионатах по драг-рейсингу, завоевал 7 чемпионских титулов. Несмотря на войну, я продолжил свою гоночную карьеру, участвовал в гонках в России, в 2016 году стал чемпионом Республики Ингушетия по драг-рейсингу, а в 2017 году выиграл чемпионат Северо-Кавказского Федерального округа. Сейчас без меня не обходится ни одна гонка.

Сын Игоря Алексеевича Андрей рассказал, что отец с полутора лет брал его с собой на соревнования, давал подержать руль гоночного авто. Голопёров - младший еще плохо разговаривал, когда выучил название папиной машины и имена его друзей по гаражу. Андрей начинал с драг-рейсинга, завоевал много кубков и медалей. Сейчас отец и сын оборудовали универсальную машину, на которой оба показывают отличные результаты. В семье Голопёровых подрастает еще один гонщик, шестилетний Андрей Андреевич, который поддерживает дедушку и отца на всех соревнованиях пока только как болельщик.

ПОШЛИ ВСЛЕД ЗА МУЖЬЯМИ

Принято считать, что девушек интересуют брендовые шмотки, косметика или модная форма бровей, но не Алёну Нехотяеву и Екатерину Солодову. К слову, вторая девушка сейчас в начале своей гоночной карьеры и на днях дебютировала. Обе гонщицы приезжают на соревнования со своими вторыми половинами и гоняют с ними на одном авто, но под разными номерами участников.

-Алёна, как случилось так, что вы сели за руль гоночного авто?

-Автоспортом занялся мой муж. Я лишь хотела разделить его интерес, поддержать. Но мне понравилось! Теперь, как видите, мы гоняем вместе. Совместные интересы укрепляют отношения, поэтому я рада, что у нас с мужем так много общего.

Гонки в донецке имеют свои традиции. ФОТО: Дмитрий НОСОВ

-Хватает ли времени на поддержание семейного очага?

-Я все успеваю, и борщ сварить, и с ребенком позаниматься, и поменять колеса на машине.

-Колеса поменять? То есть, вы и это умеете?

-Конечно. Буквально вчера перед гонкой я меняла колеса на нашей машине. У меня это получается не так быстро, как у мужа, но с какими-то элементарными вещами я справляюсь.

-Кто же в вашей семье самый быстрый и обладает лучшими гоночными навыками?

-Ну, пока что Сашка (муж) самый быстрый. Мне лишь раз удалось обогнать его на одну секунду и это был один из лучших моментов в моей жизни.

-Какие награды есть в вашей копилке достижений?

-Самое главное достижение для меня - сегодня проехать лучше, чем вчера, стать лучше и быстрее.

-Екатерина, а с чего началась ваша любовь к гонкам и автомобилям?

- С любви к мужу. Он гонщик, а я поддерживала его на соревнованиях, болела за него. Потом тоже увлеклась.

-А что думает ваш муж о таком увлечении? Вроде как, не женское это дело.

-Муж прошел все стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие. Теперь он меня поддерживает.

-Вместе ли вы занимаетесь доработкой и оборудованием машины? Колеса меняете?

-Нет, эта часть гоночного процесса у нас исключительно на плечах мужа.

Вот такие удивительные женщины есть у нас в Республике.

Пока я размышляла о своем, по-видимому, неизбежном автомобильном будущем, как женщины, повстречавшей на своем пути гонщика, участники преодолели непростую макеевскую трассу и получили грамоты и призы от спонсоров команды AdrenalineTime.

Гонки в донецке имеют свои традиции. ФОТО: Дмитрий НОСОВ

СПРАВКА «КП»

«Time Attack» — это тип автомобильных соревнований, где пилоты соревнуются не в открытой борьбе, одновременно проезжая по трассе, стараясь занять лидирующую позицию, как это было бы в классических кольцевых гонках, а едут на лучшее время круга. У участников есть две попытки бросить вызов времени. На четвертом этапе чемпионата каждая включала в себя два круга, из которых один прогревочный и один “боевой” с разворотом на 180 градусов.