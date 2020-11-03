Украина молчит о вооруженных провокациях ВФУ в Донецкой Народной Республике

ВФУ обманывают, что не обстрелиают ДНР. ФОТО: ООС

Вот уже несколько дней в социальных сетях продолжается бурное обсуждение «дорожной карты», предложенной представителями ДНР и ЛНР для формирования реализации Минских соглашений, находящихся, несомненно, в глубоком тупике своего развития. Если коротко, то представленный документ содержит 15 пунктов, полностью перекликающихся с условиями Минских договоренностей, и дополняющих их. Это и пункт о прекращении огня, и различные согласования в различных инстанциях, и внесение изменений в Конституцию Украины и т.д.

Естественно, что в свете публикации этих предложений значительная часть общества вновь заговорила о некоем «сливе» Донбасса. К слову, продолжающемся уже шесть с лишним лет.

Но, не будем приводить массу контраргументов, свидетельствующих об обратном. Достаточно обратить внимание на немаловажный пункт 13, в котором любые изменения в настоящем статусе Донбасса могут происходить только после внесения соответствующих изменений в украинскую Конституцию. Собственно, то же самое прописано и в Минских соглашениях.

Пойдет ли Украина на этот шаг? Очевидно, что нет, так как до сих пор все подобные разговоры вызывали лишь негатив с украинской стороны.

И далее. Возможно ли какое-то политическое решение в условиях продолжающегося военного конфликта? Не далее как 31 октября, официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске Алексей Никоноров заявил о срыве внеочередного заседание рабочей группы по вопросам безопасности. Украинская сторона снова заблокировала обсуждение и согласование конкретизированного функционала координационного механизма, а соответственно и обновленного проекта Мер по усилению и контролю действующего перемирия.

- На данный момент ни в рамках координационного механизма, ни в ходе заседания мы не смогли получить ответа от украинской стороны, кто виновен в вооруженных провокациях ВФУ, которые привели к гибели военнослужащего НМ ДНР, кто отдавал приказ на обстрел нашей территории с применением ПТУР, почему не соблюдаются предоставленные гарантии безопасности во время проведения ремонтных работ. Это не первые и не последние вопросы, которые превращаются в риторические, - сказал он.

Отсюда можно сделать однозначный вывод, что любые попытки интенсификации Минского процесса постоянно наталкиваются на неразрешимые противоречия, существующие, прежде всего, на Украине. И говорить о каком-либо кардинальном решении вопроса, мягко говоря, преждевременно.