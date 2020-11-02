«Вместо фотоаппарата – взрывчатка»: Сотрудники МГБ Республики сорвали планы украинских спецслужб

Все действия Татаров он координировал с сотрудниками органов госбезопасности Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В МГБ Республики обратился мужчина Василий Татаров. Он рассказал, что сотрудники СБУ пытались его завербовать во время прохождения контрольно-пропускного пункта.

- Установлено, что в конце 2018 года Татаров вместе с семьей выехал в Киев для оформления загранпаспорта Украины, - говорят в ведомстве. - В получении паспорта Татарову было отказано, и он решил вернуться на территорию ДНР. Сотрудники спецслужбы в ответ предложили помощь в оформлении загранпаспорта за материальное вознаграждение, а также попросили оказать им содействие – провезти мобильный терминал связи на территорию Республики.

Татаров тогда отказался. В дальнейшем все действия он координировал с сотрудниками органов госбезопасности Республики.

- При очередном прохождении контрольно-пропускного пункта Татарова снова вызвали на беседу представители СБУ, на этот раз он подвергся психологическому давлению и шантажу в связи с тем, что его отец является военнослужащим ДНР, - рассказывают в мингосбезопасности.

СБУшники угрожали привлечь Татарова к уголовной ответственности как пособника террористов.

- Сотрудники украинской спецслужбы заставили его провезти на территорию ДНР коробку якобы с фотоаппаратом, - говорят в МГБ ДНР. - При пересечении КПВВ «Александровка» Татаров передал сотрудникам МГБ ДНР указанную коробку. В дальнейшем при исследовании переданного предмета установлено, что в коробке находилось взрывное устройство.

Отмечается, что в связи с добровольным обращением в МГБ ДНР и отсутствием ущерба государственной безопасности Республики, Татаров был освобожден от уголовной ответственности.

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