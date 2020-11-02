Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 ноября 2020 года: За все время Covid-19 в Республике диагностирован у 6873 человек

За все время от ковидной инфекции в ДНР излечились 3469 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что 1 ноября исследования на коронавирус в ДНР не проводились в связи с проведением санобработки в лаборатории.

- Всего по состоянию на 10.00 2 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 6873, - сообщили в здравоохранительном ведомстве Республики.

За все время от ковидной инфекции в ДНР излечились 3469 человек. Зарегистрировано 578 летальных случаев. Лечение продолжают 2826 пациентов.

Напомним, что по данным проведенных 31 октября исследований, коронавирус был выявлен у 93 жителей.

В Минздраве Республики рассказали, что за сутки выявлено 93 случая пневмоний, на 49 случаев меньше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализировано 46. Всего на лечении 2391 пациентов с пневмониями, из них 490 на кислородной поддержке, - сказали в ведомстве.

Тем временем, 2 ноября школьники ДНР после продолжительных осенних каникул вернулись за парты. Обучение будет проходить с соблюдением требований, принятых для предотвращения распространения коронавируса.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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