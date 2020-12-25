- Побыстрее бы закончился старый год, - с такими словами дончане спешили на площадь Ленина.Многие шли посмотреть, как зажгутся огни на главной елке, сразу после работы. Дончане спешили на площадь семьями, несмотря на предупреждение синоптиков. Многие пришли без зонтов. Какое-то время ледяной колючий дождь так и хлестал по лицам.На площади собрались тысячи людей. И никто не пожалел. В унисон все хотели одного – увидеть елку сияющей. И что-то в этом есть. А два года назад канал Euronews включил донецкую елку в десятку самых красивых. Тогда донецкая елка попала в список лучших наравне с зелеными красавицами из Афин, Берлина, Будапешта, Дортмунда, Красноярска (сразу две), Лондона, Монако, Москвы, Нанта, Осло, Парижа, Праги и Варшавы.