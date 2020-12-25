С самого начала вооруженного конфликта в Донбассе Доктор Лиза вывозила раненых детей на лечение в Россию. Благодаря Елизавете Петровне были спасены сотни детских жизней. Не зря еще при жизни ее называли «святой своего времени».Всегда была спокойной и решительнойКакой была Доктор Лиза и как она находила выход из самых сложных ситуаций, «Комсомолке» рассказала Татьяна Светличная - полномочный представитель Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».- С Доктором Лизой я начала работать в начале 2015 года. В феврале встретила Андрея Владимировича Пруцких - первого министра здравоохранения Донецкой Народной Республики. Он рассказал, что работает с Доктором Лизой, - вспоминает Татьяна Светличная. - Я поинтересовалась у него, нужна ли моя помощь? В то время помощь нужна была везде. И так я присоединилась к команде. С Елизаветой Петровной лично мы познакомились 15 апреля 2015 года на одной из отправок детей на лечение.- Каким было первое впечатление о Докторе Лизе?- Встреча прошла совсем быстро, каждый занимался своим делом. На мне в основном была документация на местном уровне. Елизавета Петровна зашла в больницу, я передала ей документы на детей. Она сфотографировала каждого ребенка, так она делала всегда. Потом мы с волонтерами рассадили детей с родителями в микроавтобусы. Маленькая, худенькая, малоговорящая деловая женщина. Я даже как-то раз перепутала ее с ребенком. Тогда была зима, все были в пуховиках, она спиной ко мне стояла, а я к ней обращаюсь: «Девочка! Ты чья?»- Какая отправка вам больше всего запомнилась?- Все совместные поездки были запоминающимися. Как-то мы застряли на мосту в Ростове - там большая авария произошла. А в аэропорту нас уже ждал борт министерства по чрезвычайным ситуациям России. Синоптики передавали, что будет оледенение в Москве. Самолет уже завели и прогрели. Лиза спокойно и уверенно вышла из автобуса и направилась к Госавтоинспекции. Они связались с кем-то по рации, сразу же было перекрыто встречное движение и нас по другой полосе пропустили вперед. Елизавета Петровна всегда была спокойна. Никогда не было ситуации, из которой бы она не могла найти выход. Она ставила перед собой цель - оказать помощь. Чего бы ей это не стоило. Приезжала за детьми и внепланово. Всегда говорила, если что-то случится, - поднимет самолет и примчится.- Как вы узнали о гибели Елизаветы Петровны?- Меня разбудил телефонный звонок от знакомой. Она лично не знала Лизу, но была в курсе того, что мы с ней плотно работаем. Кричала в трубку: «Таня! Разбилась твоя Лиза!» Я не могла понять, о чем она говорит. Включила телевизор и тогда все стало ясно - произошла трагедия. Хотя на тот момент еще не было точной информации, находилась ли Доктор Лиза на том борту или ее посадили на другой. Достоверную информацию я узнала около шести вечера. Для нас это было большим ударом.- Помните последнюю вашу встречу с ней?- Последняя наша встреча с Елизаветой Петровной была 16 декабря - отправляли детей на лечение в Москву. Обычно, когда Лиза заходила на борт самолета, туда совсем ненадолго поднималась и я. Успевала попрощаться и пожелать всем удачи. В этот раз я даже на борт зайти не успела, так быстро попрощались. Накануне трагедии общалась с Лизой в мессенджере. Нужно было решить несколько вопросов. Она мне ответила: «Я приеду и все решим». Однако 25 декабря Елизавета Петровна трагически погибла.Дело Лизы живетНа похоронах Татьяна Светличная познакомилась с супругом Елизаветы - Глебом Глинкой и московскими сотрудниками организации.- Попрощаться приехали и родители деток, которые на тот момент были в нашем Доме милосердия в Москве, - вспоминает Татьяна. - Ко мне подходили мамы и спрашивали: «Что с нами будет дальше?» Тогда ответить на этот вопрос никто не мог.- Как вы продолжили дело Доктора Лизы в Республике?- На тот момент никто не знал, как все будет проходить. Я связалась с сотрудниками из московского офиса, которые работали с Доктором Лизой. Но никто ничего не знал. После Нового года в Донецк приехала помощница Лизы Наталья Авилова и сказала: «Будем продолжать работать».- Когда прошла первая отправка детей из Донецка на лечение в Россию после смерти Доктора Лизы?- В конце января 2017 года. С этой стороны у меня было все отлажено еще за время работы с Лизой. Со стороны России нужно было получить разрешение на самолет и получить ответы, что больницы примут детей на лечение. Вместе с их отправкой мы продолжили оказывать гуманитарную помощь Республике: оплачивать обучение врачей, доставлять медицинское оборудование, расходные материалы, медикаменты в детские лечебные учреждения.- Сейчас проходят отправки?- Работу мы не прекращали ни на день. Только теперь отправляем детей не группами. Изменили алгоритм работы. Это связано с тем, что борт заказывать дорого и нецелесообразно ждать, когда соберется группа детей. Сейчас, если ребенку нужна помощь, он стабильный и ему не требуется медицинское сопровождение в дороге - мы покупаем билеты на самолет или поезд из Ростова и отправляем его вместе с сопровождающим (мамой, папой либо опекуном) в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Я их информационно поддерживаю: мы находимся на связи в любое время суток. Там их встречают, вызывают такси и везут в больницу. Сопровождают на всем протяжении лечения, в поездках по городу.Помогаем с жильем, если не предусмотрена госпитализация родителя с ребенком. Затем, когда лечение подходит к концу, покупаем билеты обратно от места лечения до Ростова-на-Дону. Если же ребенок тяжелый и ему необходима экстренная или неотложная помощь, то обращаемся во Всероссийский центр медицины катастроф «Защита». Нам предоставляют врача-реаниматолога для сопровождения ребенка на протяжении всего пути. На территории Республики при поддержке Министерства здравоохранения Республики ребёнка сопровождают врачи на машине скорой помощи до Ростова-на-Дону, а дальше с встречающим доктором из Москвы ребенка доставляют к месту лечения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке продолжают дело Доктора Лизы4 года назад Елизавета Глинка погибла при крушении самолета (подробнее)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто хранится в музее Доктора Лизы в Донецке«Комсомолка» побывала в офисе Международной общественной благотворительной организации (подробнее)