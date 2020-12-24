В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили о раскрытии двух незаконных схем заработка сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ЛНР.КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКАЖитель Ленинского района Луганска сообщил в полицию о том, что на одном из рынков из машины ОБСЕ неизвестные люди перегружают большие коробки в авто с украинским госномером.В ходе проверки правоохранители выяснили - один из сотрудников Специальной мониторинговой миссии оказался причастным к незаконной доставке посылок в ЛНР. Их отправляли с подконтрольной Украине территории Луганщины.- Было установлено, что Шкарупин Юрий Юрьевич, 1984 года рождения, действующий сотрудник луганской команды ОБСЕ, незаконно переправлял посылки с подконтрольногоКиеву Северодонецка в Республику, - сообщили в МВД ЛНР.В ведомстве уточнили, что общий вес доставленных Шкарупиным посылок в ЛНР – больше полтонны. Таким способом горе-бизнесмен смог «подзаработать» с июня по сентябрь свыше 200 тысяч рублей.ПЕРЕГОН МАШИН С ЕВРОПЫЕще один факт незаконного бизнеса сотрудников ОБСЕ выявили в Артемовском районе.В полицию обратился мужчина, он сообщил, что купил машину и при постановке на учет в МРЭО возникли проблемы связанные с подтверждением законности происхождения автомобиля. Оказалось, что идентификационный номер был поврежден.- В ходе проверки сотрудниками райотдела МВД установлено, что этот автомобиль заявитель приобрел на территории ЛНР у гражданина 1977 года рождения, который на данный момент является действующим сотрудником луганской команды ОБСЕ.Полицейские выяснили, что сотрудники Международной мониторинговой миссии: Манухов, Синякин, Бирюков, Шиповских, М. Мохсин, пользуясь иммунитетом от уголовного преследования в ЛНР, организовали незаконную схему продажи иностранных автомобилей на территории Республики, в обход системы налогообложения.- Грубо нарушив требования «Кодекса поведения ОБСЕ», в соответствии с которым сотрудникам миссии запрещено заниматься какой-либо оплачиваемой деятельностью или работой за пределами ОБСЕ, вышеуказанными лицами было ввезено на таможенную территорию ЛНР для продажи 16 транспортных средств из ЕС транзитом через Украину, - рассказали в МВД ЛНР.В министерстве внутренних дел отметили, что Республике был нанесен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина заблокировала прямой проезд гуманитарного груза Красного Креста в ЛНРГумконвою пришлось ехать транзитом через ДНР (подробности)