Украинская сторона не пропустила гуманитарный груз Международного Комитета Красного Креста в Луганскую Народную Республику напрямую через новый контрольно-пропускной пункт у Счастья. Об этом сообщил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.- В результате автомобилям пришлось ехать транзитом через ДНР, дополнительно задержавшись в пути, - сказал он.Дейнего отметил, что гумконвой выехал рано утром 23 декабря, а в Луганск он прибыл лишь к полуночи.– Хотя громко заявляли (киевские власти), что пункт пропуска там давно готов. И акт оценки технического состояния подтверждает пропускать большегрузные автомобили: одиночные до 80 тонн, в колонне – до 30 тонн каждый, - говорит министр иностранных дел Республики. - Тем не менее, Украина спекулирует этой темой и отказывает гуманитарным организациям в проезде этим маршрутом.Владислав Дейнего подчеркнул, что Республика признательна МККК за помощь- В значительной части помощь Красного Креста Республикам Донбасса финансируется за счет взносов Российской Федерации, которая седьмой год, как напрямую (белыми КамАЗами), так и через международные гуманитарные организации, целевым образом оказывает помощь нашим территориям, страдающим от произвола Украины, - сказал министр.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакими будут социальные пособия в республиках ДонбассаВ январе вырастут размеры государственной помощи жителям ДНР и ЛНР (подробности)