«Огромная очередь из желающих выехать на Украину»: в Киеве запустили очередной фейк

Украинские журналисты в выгодном для себя свете выдают старые фото за нынешние

Украинская сторона продолжает запускать фейки в отношении Республик Донбасса. Работа в этом направлении не прекращается. То украинцам пытаются внушить, что в Донецке и Луганске безлюдно, прикрепив к публикациям старые снимки либо фото, сделанные ранним утром. То рассказывают жителям о том, что в Республиках Донбасса живут «террористы».

И вот очередной фейк со стороны украинских СМИ: «Опубликовано фото очереди людей, пытающихся выехать с временно оккупированных территорий Донецкой области в Украину». Такую информацию попытались запустить «Ведомости Донбасса» и другие украинские издания. К публикации прикрепили фото очереди. Вот только не указали, что снимок был сделан год назад.

«Комсомолка» загрузила фотографию в поиск сервиса «Google Картинки» и выяснилось, что она была сделана год назад в Луганской Народной Республике - а именно около единственного пункта пропуска между Республикой и Украиной «Станица Луганская».

Возникает несколько вопросов, ответы на которые лежат на поверхности.

Первый. Неужели украинские журналисты не знали, что используют старую фотографию?

Наверняка знали.

Второй. Так для чего же запускать такой фейк?

Хотят вложить в головы украинцев, что люди не хотят жить в Республиках.

Третий. Почему же образовалась такая очередь, хоть и в прошлом году?

Между Луганской Народной Республикой и Украиной всего один пункт пропуска. К тому же, пеший. В тот момент пропуск был временно остановлен - из-за этого и образовалась очередь.

Четвертый. Для чего жители Республик ездят на Украину?

Все дело в том, что власти Украины всеми силами пытаются оставить жителей Республик Донбасса без украинских пенсий, которые те зарабатывали своим трудом. Для этого официальный Киев придумывает всевозможные верификации и идентификации. Пенсионеры вынуждены раз в два месяца (так было до начала пандемии коронавируса) пересекать линию разграничения и регулярно отмечаться в банковских отделениях.

Это лишь часть препятствий, которые Киев расставляет на пути у наших бабушек и дедушек. Они тратят не только немалые деньги для того, чтобы буквально выбивать свои заслуженные деньги, но и гробят собственное здоровье. Через два дня после того, как был сделан этот снимок, при переходе через пункты пропуска в Донбассе скончался 71-летний пенсионер. Подобные трагедии - не редкость.

Как отличить фейк от правды?

1. Нужно доверять только проверенным источникам информации, которые смогли себя зарекомендовать.

2. Стоит обращать внимания на мелочи. На фотографии, которую украинские журналисты использовали для фейка про «Огромные очереди из желающих выехать на Украину» запечатлены в основном пенсионеры. Ни одного человека в медицинской маске на фото не найти, что в период коронавируса вызывает подозрения.

3. Проверьте информацию в поиске. Возможно, кто-то уже разоблачил фейк, на который вы наткнулись.

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