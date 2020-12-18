День подписчика в Донецке: «Комсомольская правда» пообщалась с читателями

Дончане с удовольствием подходили к столику с «Комсомольской правдой» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В пятницу, 18 декабря, на донецком главпочтамте прошел день подписчика. Дончане с удовольствием подходили к столику с «Комсомольской правдой». Наши постоянные читатели и те, кто только открыл для себя издание, на главной почте столицы ознакомились со свежими номерами. Желающие имели возможность подписаться на газету.

«Комсомольская правда» приняла участие в дне подписчика Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«Комсомольская правда» приняла участие в дне подписчика Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Из «Комсомольской правды» узнаю самые важные новости. Я постоянно покупал газету в киоске, а теперь вот решил подписаться, - сказал житель Донецка, бывший депутат Верховного совета Республики Владимир Тарасов.

- В «Комсомолке» много важных новостей, интересных статей и полезной информации. К тому же мне нравится стиль, в котором подаются материалы, - рассказал постоянный читатель Федор Смирнов.

Годовую подписку на издание можно оформить до 25 декабря Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Насколько выгодна подписка на «Комсомолку»?

Подписчики «Комсомольской правды» получат обещанные календари Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Подписка на весь 2021 год на полный комплект «Комсомольской правды» (4 номера в неделю) обойдется вам с учетом стоимости оформления в 2481 рубль. Покупка же газеты в киоске в течение этого периода будет стоить 4300 рублей. Экономия – 1819 рублей.

Дончане с удовольствием подходили к столику с «Комсомольской правдой» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Годовая подписка на еженедельник «Комсомольская правда» (толстушка) составляет 921 рубль. А на покупку газеты в киоске вы потратите 1300 рублей. Экономия – 379 рублей.

Разница между подпиской и покупкой ежедневных выпусков «Комсомолки»: «КП» вторник – 371 рубль, «КП» среда – 399 рублей, «КП» пятница – 391 рубль.

В любом отделении ГП «Почта Донбасса» можно подписаться на полный комплект газеты, а также на каждый выпуск еженедельной газеты в отдельности и получать их с января до конца 2021 года.

«Комсомольская правда» приняла участие в дне подписчика Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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