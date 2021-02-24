24 февраля 2021 14:33

В ДНР стартовал второй этап вакцинации от коронавируса

В Донецкой Народной Республике стартовал второй этап вакцинирования от коронавирусной инфекции Covid-19. В прививочные кабинеты в назначенный заранее день явились люди, которым в начале месяца был введен первый компонент. Многие из них ждали этого момента с большим нетерпением. После второго укола жителям будет выдавать справки о прохождении вакцинации с указанием дат, когда были сделаны прививки. Сама процедура проходит быстро и безболезненно. Сначала люди проходят первичный осмотр. К прививкам допускаются только здоровые граждане с нормальной температурой тела. Если у человека температура тела выше 37 градусов или есть симптомы болезни – к прививке его не допустят.