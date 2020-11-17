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В Донецке выпал первый снег

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецк идет настоящая зима

В Донецк идет настоящая зима

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

В Донецк идет настоящая зима

В Донецк идет настоящая зима

Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Улицы города слегка припорошило снегом

Улицы города слегка припорошило снегом

Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Улицы города немного припорошило снегом

Улицы города немного припорошило снегом

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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