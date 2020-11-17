В Донецке выпал первый снег

Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В Донецк идет настоящая зима
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
В Донецк идет настоящая зима
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
Улицы города слегка припорошило снегом
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
Улицы города немного припорошило снегом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН