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В Донецке возложили цветы к памятному знаку жертвам одесской трагедии

В шестую годовщину Одесской Хатыни Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин возложил цветы к памятному знаку жертвам трагедии 2 мая 2014 года. Фото: denis-pushilin.ru

Памятный знак жертвам одесской трагедии в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола в Донецке
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