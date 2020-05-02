В Донецке возложили цветы к памятному знаку жертвам одесской трагедии
В СЦКК показали последствия украинского обстрела, в результате которого в ЛНР пострадала семилетняя девочка
Село, где получила смертельные ранения мирная жительница, снова страдает от обстрелов со стороны Украины
Из-за обстрелов ВСУ представители ОБСЕ не могут попасть в Золотое-5 для фиксации нарушений "перемирия"
Последние новости на утро 3 мая 2020: западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии доказательств вспышки коронавируса
Коронавирус в Московской области, последние новости на 3 мая 2020: Выходящих из дома без масок будут штрафовать