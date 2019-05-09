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День Победы в Донецке 2019: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк

День Победы в Донецке: Парад Победы и Бессмертный полк
Новости 24
Украинский националистический батальон на Донбассе снова терроризирует бригаду ВСУ
Какие потери зафиксировали наблюдатели после обстрелов ВСУ 9 мая в Донбассе
Активисты из Донецка оказали адресную помощь 70 ветеранам Великой Отечественной войны
На День Победы ВСУ начали усиливать свои позиции вблизи городов и сел Луганщины
Из-за обстрелов ВСУ 50 тысяч абонентов в ЛНР остались без электроэнергии
УНМ ДНР: Десантники ВСУ вступили в коррупционный сговор с волонтерами
Больше 60 тысяч человек в Луганске пронесли портреты защитников Родины в Бессмертном полку
Народная милиция ДНР поздравила всех, для кого День 9 мая остался праздником Великой Победы
«Ночные волки. Донбасс» достигли Берлина с флагами ДНР и ЛНР
Больше 300 машин приняли участие в автопробеге по памятным местам Луганска в честь Дня Победы
Почта ЛНР выпустила марки к пятилетию республик Донбасса
В Макеевке активисты из общественных движений 9 мая воссоздадут фотографию «Знамя над Рейхстагом» с помощью одних лишь лампадок
9 мая в Луганске прошла выставка военной техники
В Бессмертном полку в Донецке приняли участие около 100 тысяч жителей и гостей ДНР
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили больше ста снарядов и мин
Оператор «Феникс» поздравил ветеранов Великой Отечественной в Донецке
Активисты Луганска накануне 9 мая провели патриотическую акцию «Звезда Победы»
В Донецке началось шествие Бессмертного полка
Леонид Пасечник: Наши солдаты и командиры доказали, что они – достойные последователи героев Великой Отечественной войны
Начался Парад Победы в Донецке 2019
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
В Донецке в кардиологии для ветеранов Великой Отечественной сыграли концерт
Денис Пушилин: В этот день я особо хочу поздравить всех, кто сегодня достойно продолжает ратное дело дедов и прадедов
9 мая 2019 в Донецке: во сколько начнется шествие Бессмертного полка
Парад Победы в Донецке 2019 начнется в 9.00
9 и 11 мая можно прокатиться на ретро-трамваях: график движения
Украина перебросила диверсантов к линии фронта в ЛНР для провокаций в День Победы