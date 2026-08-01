ДНР вошла в пятерку лидеров конкурса «Знание.Премия»

Представители донецкого региона поборются за главную просветительскую награду страны. Фото: max.ru/PushilinDenis

ДНР вошла в пятерку лидеров заявочной кампании «Знание.Премия - 2026». Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин. По его словам, за главную просветительскую награду страны поборются 159 представителей региона.

Среди них - главный библиотекарь Донецкой республиканской библиотеки имени Н.К. Крупской Инга Мальцева. Она участвует в номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» с проектом «Окно в историю». Это цикл из 17 видеолекций, цель которых - сделать знания о событиях Великой Отечественной войны доступнее и интереснее для широкой аудитории. Кроме того, Инга Мальцева выступает организатором конференции «Забвению не подлежит!».

В номинации «За вклад в сохранение единства народов России» свои работы представляет Анастасия Виневская - специальный корреспондент телеканала «Оплот ТВ». В фокусе ее просветительской деятельности - репортажи о Донбассе, а также программа «За дело».

Конкурс «Знание.Премия» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Прием заявок продлится до сентября. На данный момент по всей России собраны уже более 5 000 заявок.

- Давайте поддержим наших просветителей - их работа очень важна и заслуживает признания! - призвал Денис Пушилин.

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