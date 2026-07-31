В ДНР выбирают лучших работников муниципального управления

В очный этап спецпроекта «За дело» прошли 120 участников, отобранных почти из 400 заявок. Фото: max.ru/makarov_kb

В ДНР в рамках республиканской премии «Гордость Донбасса» прошли конкурсные собеседования участников спецпроекта «За дело». В течение трех дней муниципальные служащие и депутаты из разных городов Республики презентовали свои инициативы перед экспертной комиссией и рассказывали о том, как реализуют проекты на местах.

Как сообщил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров, на конкурс поступило почти 400 заявок, из которых для участия в очном этапе отобрали 120 человек. Среди финалистов - молодые специалисты и опытные сотрудники с многолетним стажем, руководители и рядовые работники, представители как крупных городов, так и небольших муниципалитетов. Макаров обратил внимание на то, насколько важен ежедневный труд этих людей.

- Мы сразу замечаем, когда что-то не работает. И почти никогда не замечаем людей, благодаря которым все работает. За каждым открытым домом культуры, благоустроенной улицей, работающей школой, спортивным объектом или общественным пространством стоят специалисты, для которых это ежедневный труд, - подчеркнул вице-премьер.

Следующий этап проекта - народное голосование - стартует в августе на сайте премии. Именно жители ДНР смогут определить победителей и назвать лучших из лучших.

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