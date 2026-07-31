В ДНР отметили лучших железнодорожников

Благодарности Минтранса Республики получили сотрудники «Железных дорог Новороссии» и «Донецкой железной дороги». Фото: ТГ/Бондаренко

В Донецкой Народной Республике в преддверии Дня железнодорожника состоялось вручение ведомственных наград работникам отрасли. Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко поблагодарил специалистов за добросовестный труд и значительный вклад в развитие транспортной системы региона.

Благодарности Минтранса Республики получили сотрудники «Железных дорог Новороссии» - их отметили за высокий профессионализм и весомый вклад в развитие железнодорожной отрасли. Особого признания удостоился коллектив «Донецкой железной дороги»: его поблагодарили за существенный вклад в развитие пригородных перевозок на территории ДНР.

- Именно благодаря вашей работе тысячи жителей Республики ежедневно могут безопасно и комфортно добираться до места учебы, работы и домой, - подчеркнул министр.

Александр Бондаренко также добавил, что железная дорога - это в первую очередь люди, которые при любых обстоятельствах остаются верны своему делу и обеспечивают бесперебойное движение поездов и стабильную работу транспортной системы. Министр искренне поблагодарил каждого железнодорожника за ответственность, преданность профессии и ежедневный труд.

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