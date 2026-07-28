Пять новых молодежных пространств появятся в ДНР до конца 2026 года

Новые пространства помогут ребятам раскрыть таланты, выбрать профессию и стать активными участниками жизни региона. Фото (архив): Министерство молодежной политики ДНР

До конца 2026 года в Донецкой Народной Республике появятся пять новых молодежных пространств. Площадки начнут работать в Докучаевске, Старобешево, Горловке, Снежном и Торезе. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин по итогам очередного оперативного совещания.

Каждое пространство будет специализироваться на отдельном направлении: они охватят сферу IT, профориентацию, спорт, добровольчество и патриотическое воспитание. Такой подход позволит создать разностороннюю инфраструктуру поддержки молодежи и учитывать разные интересы и способности ребят.

Денис Пушилин подчеркнул важность системной работы с молодым поколением.

- Работа с молодежью - залог устойчивого развития территорий: новые пространства помогут ребятам раскрыть таланты, выбрать профессию и стать активными участниками жизни региона, - заявил он.

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