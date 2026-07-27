Двое парней погибли в ДТП под Волновахой

В ДНР за минувшие выходные дни произошли две серьезные аварии. Фото: МВД по ДНР

В ДНР за минувшие выходные дни произошли две серьезные аварии, которые унесли жизни двух человек и привели к травмам еще четырех. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Республике.

Так, по данным полиции, 26 июля на трассе Донецк - Мариуполь недалеко от Волновахи 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии водитель и 16-летний пассажир получили травмы. Двое других пассажиров - парни 17 и 18 лет - скончались от полученных травм.

А 25 июля в Центрально-Городском районе Горловки 61-летний водитель Hyundai I30 также не смог удержать автомобиль на дороге: машина выехала за пределы проезжей части и ударилась об опору рекламной конструкции. В этом ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров - дети в возрасте 9 и 12 лет.

При выяснении обстоятельств аварий сотрудники полиции установили, что в обоих ДТП были грубо нарушены правила перевозки пассажиров: подростки ехали без ремней безопасности, а маленькие дети - без специальных удерживающих устройств.

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