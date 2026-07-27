Певица MIA BOYKA выступит с концертом в Донецке 19 сентября

MIA BOYKA анонсировала концерт в Донецке 19 сентября 2026 года Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Хорошие новости для поклонников MIA BOYKA: певица приедет с концертом в Донецк. Согласно гастрольному графику, опубликованному на официальном сайте артистки, выступление состоится 19 сентября.

На данный момент организаторы не раскрывают место проведения концерта. Информация о площадке появится позднее.

Рекомендуем поклонникам певицы следить за обновлениями в официальных источниках, чтобы не пропустить важные анонсы, включая старт продаж билетов.

Напомним, что в Донецке перед ветеранами выступили Владимир Скобцов, Игорь Дадашев и Георгий Тесля - Герасимов. Концерт «Донецк - Магадан: творческое единение» объединил молодежь, ветеранов Афганистана и СВО.

Игорь Дадашев был удостоен нагрудного знака «Народный фронт. Все для Победы!». Эта награда вручается тем, кто использует свои профессиональные навыки на благо общества и помогает участникам спецоперации.

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