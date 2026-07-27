В Донецке учредили конкурс красоты и таланта для детей «Мини-мисс Дончаночка»

К участию в конкурсе приглашаются девочки в возрасте от 4 до 6 лет. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

В Донецке в преддверии Дня города запускают новый проект - конкурс красоты и таланта для детей «Мини-мисс Дончаночка». Его инициатором выступили городские власти. Об этом сообщили в администрации городского округа.

К участию приглашаются девочки в возрасте от 4 до 6 лет. Конкурс призван раскрыть творческие способности юных участниц и подарить им яркие эмоции.

- Путь к короне будет интересным и разнообразным, ведь победительниц будут выбирать сразу в десяти номинациях, - отметили в мэрии.

Среди номинаций: «Мини-мисс Дончаночка», «Маленькая звездочка», «Мини-мисс Артистичность», «Маленькая леди», «Мини-мисс Улыбка», «Мини-мисс Обаяние», «Мини-мисс Скромность», «Мини-мисс Очарование», «Мини-мисс Грация» и «Мини-мисс зрительских симпатий».

Чтобы подать заявку, необходимо до 12 августа 2026 года отправить на электронную почту missdonchanochka2026@yandex.ru следующие документы:

- заявку по установленной форме;

- согласие на обработку персональных данных;

- фотографию участницы.

Все подробности о правилах участия, критериях оценки и этапах конкурса доступны по ссылке.

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