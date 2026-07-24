В Донецке и Тельмановском округе проводят капремонт гидротехнических сооружений. Фото: Владимир Ежиков

В Донецке и Тельмановском округе начался капремонт гидротехнических сооружений. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

На водохранилище «Донецкое море» уже организована стройплощадка. Подрядчики выполнили значительную часть демонтажа и разработки грунта. На эти работы из федерального и регионального бюджетов выделили более 150 миллионов рублей.

В селе Кузнецово-Михайловка тоже приступили к демонтажу на Михайловском водохранилище. Капремонт планируют завершить в 2027 году, общее финансирование составляет также более 150 миллионов рублей.

Заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков добавил, что реконструкция изношенных гидротехнических сооружений снизит риск аварий, подтоплений и других ЧС. Кроме того, готовят проектную документацию по капремонту ГТС Старо-Крымского водохранилища. Работы идут в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

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