В Мариуполе более 1750 квартир перевели в муниципальную собственность

Оформление договора соцнайма гарантирует защищенность жилищных прав граждан. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе более 1750 квартир переведены в муниципальную собственность с целью последующего заключения договоров социального найма. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

По словам руководителя муниципалитета, этот шаг имеет большое значение: он позволит официально закрепить право пользования жильем за теми мариупольцами, которые ранее получили квартиры по ордерам. Теперь их жилищный статус будет подтвержден юридически.

Полный перечень квартир размещен на сайте администрации городского округа Мариуполь. Далее список передадут в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа - для заключения соответствующих договоров с жителями.

Кольцов отметил, что оформление договора социального найма не просто фиксирует право проживания, но и гарантирует защиту жилищных прав граждан.

- Отмечу, что оформление договора соцнайма гарантирует защищенность жилищных прав граждан, а также дает законную основу для дальнейшего решения коммунальных и административных вопросов, - подчеркнул глава Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе продолжается ремонт жилья по муниципальной программе

Еще одной жительнице Мариуполя вручили ключи от восстановленной квартиры (подробнее)