В Мариуполе обозначили пять ключевых векторов развития до 2030 года

Реализация планов позволит сделать Мариуполь современным, экономически сильным и комфортным для жизни городом. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе определили пять приоритетных направлений развития города до 2030 года в рамках Стратегии социально-экономического развития ДНР до 2042 года. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Приоритеты, в частности, включают демографическое направление - это возвращение жителей в город, поддержка многодетных семей и привлечение новых специалистов; восстановление промышленности - речь идет об ММК имени Ильича, «Азовэлектростали» и создании индустриального парка на площадке «Азовстали»; развитие туризма и оздоровительного отдыха в Донецком Приазовье; формирование транспортно-логистического узла - для этого планируется модернизировать морской порт, построить скоростные автомобильные дороги и организовать грузовой хаб.

Кроме того, в планах - реализация инвестиционных проектов и инициатив, которые помогут привлечь в городскую экономику дополнительные ресурсы.

- Выполнение этих задач поможет Мариуполю стать современным, экономически сильным и комфортным для жизни городом на юге страны, - заявил Антон Кольцов.

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