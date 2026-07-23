В Донецке возобновили работу автобусного маршрута №65

Рейсы будут выполняться ежедневно. Фото (архив): Минтранс ДНР

В Донецке возобновляется работа автобусного маршрута №65. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

- Продолжаем восстанавливать транспортное сообщение в Донецке, - заявили в ведомстве.

С 24 июля для горожан снова станет доступен муниципальный маршрут ДС «Абакумова» - ДС «улица Пинтера». Перевозчиком выступит «Донбасская транспортная компания». На линию выйдет автобус среднего класса - он будет обеспечивать регулярное транспортное сообщение между районами столицы Республики.

Автобусы будут курсировать по данному маршруту ежедневно. Отправление от ДС «Абакумова» запланировано на 06:40, 08:10, 09:40, 11:10, 14:10 и 15:40. От ДС «улица Пинтера» автобус будет отправляться в 07:25, 08:55, 10:25, 13:25, 14:55 и 16:25.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке закрывают на ремонт мост на улице Петровского. Временные схемы объезда введут для Петровского и Кировского районов Донецка с 23 июля.

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