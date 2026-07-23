«Горыныч» уничтожил пять диверсионных групп ВСУ на окраинах Константиновки

На окраинах Константиновки спецподразделение ФСБ «Горыныч» нанесло точечные удары по диверсионным группам ВСУ. Фото: УФСБ России по ДНР

На окраинах Константиновки спецподразделение ФСБ «Горыныч» нанесло точечные удары по диверсионным группам ВСУ. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, в ходе слаженных действий бойцов были выявлены и ликвидированы сразу несколько групп противника.

Ключевую роль в боевой операции сыграли операторы ударных самолетных дронов: именно с их помощью удалось нейтрализовать угрозу в труднодоступной местности. По данным ведомства, всего в результате точечных ударов были уничтожены 13 украинских боевиков.

- Бойцы ФСБ выследили 5 диверсионных групп противника и уничтожили их с помощью ударных самолетных дронов, - говорится в сообщении.

Сейчас военнослужащие «Горыныча» продолжают зачистку района и мониторинг обстановки.

Напомним, ранее сообщалось, что артиллеристы «Южной» группировки войск и расчеты БПЛА системно уничтожают укрытия в частных домах Алексеево-Дружковки, где мелкие группы ВСУ, сбежавшие из Константиновки, прячутся от российских ударов.

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