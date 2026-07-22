В Макеевке обсудили вопросы ремонта жилья и работы коммунальных служб

Все озвученные на приеме вопросы глава Макеевки зафиксировала и взяла в работу. Фото: ТГ/Иванова

Глава городского округа Макеевка Юлия Иванова провела личный прием граждан в филиале фонда «Защитники Отечества» Центрально-Городского района. На встрече с жителями обсуждались насущные проблемы - в первую очередь, вопросы ремонта жилья и работы коммунальных служб.

Так, жители улицы 301-Донецкой дивизии пожаловались на постоянные засоры канализации. На сегодняшний день коммунальные службы уже прочистили дворовые колодцы и частично вскрыли грунт. Масштабные работы по полной замене выпуска канализационной системы запланированы в августе.

Еще одно обращение поступило от жителей квартала Металлург: они попросили убрать ветки, оставшиеся после спила аварийных деревьев. В администрации заверили, что коммунальные службы приведут территорию в порядок в ближайшее время.

Все озвученные на приеме вопросы глава округа зафиксировала и взяла в работу. При этом приоритетным направлением остается поддержка участников СВО и их семей. Практика выездных приемов на площадке фонда будет продолжена на регулярной основе.

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