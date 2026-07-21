Вице-премьер ДНР Толстыкина проверила работу социальных учреждений Харцызска. Фото: ТГ/Толстыкина

Заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина вместе с уполномоченным по правам ребенка Таисией Чернявской и министром труда Алексеем Исаевым посетила социальные учреждения Харцызска, а именно социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Они ознакомились с работой, условиями пребывания воспитанников, обсудили совершенствование помощи детям и семьям. Как сообщила Толстыкина, особое внимание уделяют поддержке детей с инвалидностью и ребят, которым необходимы дополнительные меры заботы и сопровождения.

- Спасибо коллективам учреждений за важный и непростой труд! От профессионализма и душевного отношения специалистов во многом зависит будущее наших детей, - сказала Толстыкина.

Ранее сообщалось, что в ДНР совершенствуют систему социальной поддержки. Специалисты соцзащиты разработали проекты по оптимизации процессов на стратегсессии.

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