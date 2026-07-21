В Донецке задержали серийного вора

С помощью монтировки мужчина открывал окна и навесные замки, после чего пробирался в помещения. Фото: МВД по ДНР

В Ленинском районе Донецка полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый житель города 1994 года рождения. Правоохранители установили его причастность к девяти эпизодам ограблений.

По данным следствия, с октября 2025 года по июнь 2026 года злоумышленник «обносил» дачные участки. Действовал вечером: с помощью монтировки мужчина открывал окна и навесные замки, после чего пробирался в хозяйственные постройки.

Добычей вора становились любые предметы, представлявшие хоть какую-нибудь ценность. В списке похищенного - велосипед, два телевизора, мобильные телефоны, ноутбук, деньги и дорогостоящий алкоголь. Кроме того, мужчина обокрал один из магазинов, откуда вынес продукты и более 100 тысяч рублей.

Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 300 тысяч рублей. Мужчина потратил или использовал похищенное в личных целях.

В отношении фигуранта заведены уголовные дела по фактам краж. Ему грозит до 6 лет тюрьмы с выплатой штрафа.

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