В Мариуполе благоустраивают территорию спортшколы «Олимпия»

Завершить ремонт планируют к осени. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

В Орджоникидзевском районе Мариуполя идет комплексное восстановление спортивной школы «Олимпия» и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщили «КП Донецк» в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Строители уже устранили конструктивные повреждения здания, обновили кровлю и остекление, завершают чистовую отделку помещений и ведут фасадные работы. Площадь комплекса составляет около 2000 квадратных метров.

На прилегающей территории (более 3000 квадратных метров) обустраивают удобные проезды, пешеходные дорожки и малые архитектурные формы. В самой школе обновлены спортивные залы, раздевалки, душевые комнаты и административно-бытовые помещения. В отремонтированном комплексе будут залы для универсальных занятий, волейбола и баскетбола, отдельный зал для бокса, а также пространства для борьбы и восточных единоборств.

В здании смонтированы современные системы вентиляции, водоснабжения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, контроля доступа и видеонаблюдения.

- Завершить основные ремонтно-восстановительные работы на объекте планируется к осени текущего года, - уточнили в пресс-службе «Единого заказчика».

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