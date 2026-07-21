В ДНР студенты осваивают современные агротехнологии

Студенты учились выращивать овощи в защищенном грунте. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Двадцать студентов агрономического факультета Донбасской аграрной академии прошли производственную практику в тепличном комплексе «ТЕК-ДА». Как уточнили в Минсельхозе ДНР, это позволило будущим агрономам не только закрепить знания, но и получить первый профессиональный опыт.

На базе одного из современных предприятий агропромышленного комплекса Республики студенты погрузились в работу: изучали технологии выращивания овощей в защищенном грунте, разбирались в особенностях организации производственных процессов и ежедневно участвовали в текущих задачах предприятия. Практика проходила под руководством опытных наставников, которые делились с ребятами нюансами профессии и помогали применять теорию на практике.

В Минсельхозе ДНР подчеркнули, что подготовка квалифицированных кадров - одна из приоритетных задач федерального проекта «Кадры в АПК», реализуемого в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Тесное взаимодействие вузов с ведущими предприятиями отрасли помогает формировать у студентов практические навыки, востребованные на рынке труда.

- Полученный опыт станет важным этапом профессионального становления студентов и поможет им увереннее начать карьеру в агропромышленном комплексе, - отметили в ведомстве.

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