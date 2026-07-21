В Ялте и Урзуфе ремонтируют школы

В Республике приводят в порядок образовательные учреждения. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Мангушском округе ДНР ремонтируют школы - учебные заведения в Ялте и Урзуфе обновляют к предстоящему учебному году. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Олег Трофимов.

Восстановление идет в рамках народной программы «Единой России». Большую помощь оказывают регионы-шефы - Курская и Нижегородская области, к работам также подключены местные специалисты.

В Ялтинской школе № 2 полностью модернизировали котельную - теперь там стоит новое газовое оборудование. Впереди - ремонт кровли и замена полов в спортзале.

В Урзуфской школе тоже кипит работа. В пищеблоке строители подготовили стены к отделке и прокладывают новые инженерные сети. Кровля здания также будет капитально отремонтирована.

- Совсем скоро ребята сядут за парты в обновленных и уютных школах, - отметил министр.

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