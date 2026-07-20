В Горловке ремонтируют трамвайные пути

Ремонт ведется в непростых условиях прифронтового города. Фото: Минтранс ДНР

В Горловке приводят в порядок трамвайные пути: специалисты местного трамвайно-троллейбусного управления меняют критически изношенные шпалы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

В ведомстве отметили, что при плановых осмотрах путей были обнаружены серьезные дефекты: шпалы, которые не меняли с 1990-х годов, оказались сильно изношены. Чтобы восстановить надежность полотна, предприятие получило партию из 100 новых деревянных шпал. Для их установки утвердили поэтапный график, а к работам привлекли профильные бригады путевого хозяйства. Все работы проводят с учетом строгих требований безопасности и действующих технологических стандартов.

На данный момент специалисты уже установили 57 новых шпал. Основные усилия сосредоточены на ключевых маршрутах города - № 7 «Штеровка - 245 квартал» и № 8 «245 квартал - шахта Калинина». Сейчас рабочие занимаются подготовкой шпальных ящиков, чтобы продолжить замену элементов пути в районе шахты Калинина.

В Минтрансе ДНР подчеркнули, что ремонт ведется в непростых условиях прифронтового города. Главная задача специалистов - сохранить стабильность трамвайного сообщения и обеспечить безопасные поездки для пассажиров.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Регионы-шефы ремонтируют дороги в Торезе, Макеевке и Мангуше

Приморский край, Московская и Нижегородская области ремонтируют дороги ДНР (подробнее)