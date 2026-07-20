В Кировском районе Донецка появится жилой массив с башнями на стилобатах

Жилые кварталы планируется построить на площади более 60 гектаров. Фото: сгенерировано нейросетью

Минстрой ДНР утвердил проект планировки территории в юго-западной части Кировского района Донецка - это участок площадью 62,9 гектара, который прилегает к улицам Терешковой и Пинтера. Документ был разработан Единым институтом пространственного планирования РФ (ЕИПП РФ).

Центральным элементом застройки станут две парные башни на треугольных стилобатах. Они будут служить главными визуальными акцентами нового микрорайона. В самих стилобатах разместят предприятия торгово-бытового обслуживания, многоуровневый паркинг на 300 машин, а также пожарное депо.

Социальная инфраструктура будет включать две школы - на 600 и 700 мест, два детских сада - на 275 и 300 мест, а также поликлинику, рассчитанную на 225 посещений в смену.

Как отметила директор ЕИПП РФ Дина Саттарова, проект направлен на формирование самодостаточного городского района.

- Иными словами, проект планировки территории предполагает формирование самодостаточного городского района с полноценной инфраструктурой, обеспечивающей все повседневные запросы жителей, - подчеркнула она.

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