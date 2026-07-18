В ДНР обсудили вопросы работы здравоохранения и удовлетворенность медпомощью. Фото: ТГ/Макаров

В Донецкой Народной Республике содружество «Донбасс» обсудило вопросы работы здравоохранения и удовлетворенность медицинской помощью. Все это разбирали на межрегиональной научно-практической конференции «Удовлетворенность медицинской помощью как основной интегративный показатель современного здравоохранения».

- Почти 50 000 жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей приняли участие в исследовании. Руководители медицинских организаций, врачи, медицинские сестры и пациенты помогли увидеть работу системы здравоохранения с разных сторон, - рассказал Зампред Правительства ДНР Кирилл Макаров.

Он поблагодарил коллег, который приняли участие в конференции.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике формируются Центры здоровья, где каждый житель региона уже сегодня может пройти анкетирование для выявления рисков, получить консультацию врача, пройти необходимые обследования.

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