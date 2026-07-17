Второй этап распределения компенсационного жилья стартовал в Мариуполе

В Мариуполе продолжают обеспечивать жителей компенсационным жильем. Фото (архив): МАХ/Кольцов

В Мариуполе продолжают обеспечивать жителей компенсационным жильем. Уже на следующей неделе на сайте администрации городского округа будет опубликован перечень адресов утраченных жилых помещений, владельцам которых распределены компенсационные квартиры. Горожане также получат СМС-уведомления - глава округа Антон Кольцов настоятельно просит не пропускать эти сообщения.

- Как и в предыдущий раз, после публикации перечня на сайте и получения СМС-уведомления гражданам необходимо в течение 30 дней явиться в управы внутригородских районов по адресу утраченного жилья для ознакомления с результатами распределения и принятия решения: написания согласия или отказа, - напомнил он.

В случае если гражданин не согласен с результатом распределения жилья, он остается в очереди и ожидает следующего этапа подбора. Однако если человек дважды отказывается от предложенных вариантов компенсационного жилья, его исключают из квартирной очереди. В такой ситуации он может претендовать на денежную компенсацию - ее размер определен в Постановлении Правительства ДНР № 61-1.

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