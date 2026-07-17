В ДНР планируют создать углехимический кластер для глубокой переработки угля

Глава ДНР Денис Пушилин выступил на заседании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ при Совете Федерации. Фото: max.ru/PushilinDenis

В Донецкой Народной Республике прорабатывают проект по созданию углехимического кластера, который позволит наладить глубокую переработку угля. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин в ходе заседания Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы страны. Заседание прошло в Совете Федерации.

По словам Пушилина, интеграция Республики в общероссийское пространство идет устойчивыми темпами. В регионе активно приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным: корректируются нормы в сфере социальной защиты, местного самоуправления, внедряется программа «Карта жителя ДНР».

Ключевым направлением остается модернизация промышленности и реиндустриализация. В основе планов лежит комплексная программа, которую разработали специалисты Донецкого технического университета вместе с экспертами Московского энергетического института. Документ предусматривает сразу несколько масштабных инициатив: формирование индустриальных парков, развитие робототехники, а также энергоперевооружение предприятий.

Особое внимание в программе уделено углехимии.

- Особый акцент - на создании углехимического кластера для глубокой переработки угля, - заявил Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Машиностроение, беспилотные системы и энергоперевооружение: Как в ДНР осваивают высокотехнологичные направления

Пушилин в Совете Федерации представил стратегию реиндустриализации ДНР (подробнее)