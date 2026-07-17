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НовостиОбщество17 июля 2026 13:29

В ДНР планируют создать углехимический кластер для глубокой переработки угля

Пушилин представил планы по развитию промышленности ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
Глава ДНР Денис Пушилин выступил на заседании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ при Совете Федерации. Фото: max.ru/PushilinDenis

Глава ДНР Денис Пушилин выступил на заседании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ при Совете Федерации. Фото: max.ru/PushilinDenis

В Донецкой Народной Республике прорабатывают проект по созданию углехимического кластера, который позволит наладить глубокую переработку угля. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин в ходе заседания Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы страны. Заседание прошло в Совете Федерации.

По словам Пушилина, интеграция Республики в общероссийское пространство идет устойчивыми темпами. В регионе активно приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным: корректируются нормы в сфере социальной защиты, местного самоуправления, внедряется программа «Карта жителя ДНР».

Ключевым направлением остается модернизация промышленности и реиндустриализация. В основе планов лежит комплексная программа, которую разработали специалисты Донецкого технического университета вместе с экспертами Московского энергетического института. Документ предусматривает сразу несколько масштабных инициатив: формирование индустриальных парков, развитие робототехники, а также энергоперевооружение предприятий.

Особое внимание в программе уделено углехимии.

- Особый акцент - на создании углехимического кластера для глубокой переработки угля, - заявил Пушилин.

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